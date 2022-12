França, Brasil e Portugal são os primeiros classificados para as oitavas no Catar

Após duas rodadas na fase de grupos da Copa do Mundo, França, Brasil e Portugal são os únicos já classificados para as oitavas de final do torneio.

Esta é a situação dos oito grupos antes da terceira e decisiva rodada da primeira fase do Mundial do Catar:

A Holanda está praticamente classificada, enquanto Equador e Senegal jogarão uma final pela segunda vaga.

A 'Laranja Mecânica' lidera a chave ao lado do Equador com quatro pontos e enfrenta o pior time da competição até aqui, o anfitrião Catar, num jogo em que a classificação pode vir inclusive com uma derrota, caso os equatorianos vençam Senegal.

Para a seleção sul-americana chegar às oitavas, basta um empate com os senegaleses, a quem apenas a vitória interessa.

Neste grupo, que também será decidido na terça-feira, a favorita Inglaterra está com um pé nas oitavas.

Líderes com quatro pontos, os ingleses teriam que perder por quatro gols de diferença para o lanterna País de Gales (1 ponto) para correrem o risco de ficar fora, já que mesmo nesse cenário estariam classificados se Estados Unidos (2) e Irã (3) empatarem no outro jogo da chave.

Os iranianos passam de fase se pelo menos empatarem com os americanos e se os galeses não vencerem a Inglaterra. Para os EUA, só a vitória serve, enquanto País de Gales precisa de uma goleada para não depender de terceiros.

A Argentina ressurgiu com a vitória sobre o México no último sábado e só depende de si para se classificar.

A 'Albiceleste' precisa vencer na quarta-feira a Polônia de Robert Lewandowski, que avança com um empate.

Em terceiro na chave, a Arábia Saudita, depois de surpreender o mundo ao derrotar os argentinos por 2 a 1 na estreia, perdeu para a Polônia por 2 a 0. Uma vitória ou um empate (se a Argentina perder) contra o México coloca os sauditas nas oitavas.

Os mexicanos precisam golear por quatro gols de diferença a Arábia Saudita para não depender do resultado de Argentina-Polônia e continuar sonhando com a classificação.

A França venceu seus dois jogos e foi a primeira seleção a se classificar para as oitavas de final. Na quarta-feira, tentará se garantir como primeira da chave contra a virtualmente eliminada Tunísia, que precisa vencer a atual campeã mundial e esperar o resultado de Austrália-Dinamarca.

Os 'Socceroos', com três pontos, precisam de um empate contra a Dinamarca (1 ponto) para surpreender e irem às oitavas, enquanto a seleção escandinava depende impreterivelmente de uma vitória.

A Espanha, uma das que encantou com seu futebol de posse de bola, é quem está mais próxima das oitavas na chave.

Apesar de não ter conseguido vencer a Alemanha na segunda rodada, o time do técnico Luis Enrique é líder e tentará se classificar em primeiro contra o Japão.

Os 'Samurais Azuis', que surpreenderam ao vencer os alemães na estreia, perderam para a Costa Rica e colocaram em risco suas chances, já que precisam de mais um ponto para avançar.

A Alemanha, humilhada pelo Japão, ganhou sobrevida com o ponto conquistado contra a Espanha e seu futuro no Catar depende de uma vitória sobre a Costa Rica e uma derrota japonesa na última rodada. Para os costa-riquenhos, será preciso somar pelo menos um ponto contra os alemães e torcer por uma derrota do Japão.

O surpreendente Marrocos e a Croácia, nesta ordem, têm as maiores chances de classificação na chave, onde a Bélgica está à beira do abismo e o Canadá já está fora.

Marroquinos e croatas lideram com quatro pontos cada. A seleção africana enfrenta os canadenses e o time de Luka Modric pega os 'Diabos Vermelhos', que chegam com três pontos e só vão às oitavas em caso de vitória.

Croácia e Bélgica prometem um jogo cheio de emoções no estádio Ahmad Bin Ali, no qual uma das equipes ficará pelo caminho.

O Brasil venceu a Suíça nesta segunda-feira por 1 a 0 e se garantiu na próxima fase ao chegar aos seis pontos, seguido pelos próprios suíços com três, além de Camarões e Sérvia, com um ponto cada.

A segunda vaga da chave será definida na próxima sexta-feira, quando a Seleção enfrenta Camarões para confirmar a primeira posição do grupo e a Suíça mede forças com a Sérvia.

Os suíços têm a vantagem, já que precisam de um simples empate para avançar, a não ser que os camaroneses vençam o Brasil por mais de dois gols de diferença.

Portugal confirmou sua classificação para as oitavas ao derrotar o Uruguai por 2 a 0 e somar seis pontos.

Em segundo lugar ficou Gana, que venceu a Coreia do Sul por 3 a 2 e chegou a três pontos.

Coreanos e uruguaios fecham a chave com um ponto cada.

Gana enfrentará o Uruguai na sexta-feira com a vantagem do empate para se classificar, enquanto a 'Celeste' precisa vencer e esperar que a Coreia do Sul não derrote Portugal.

