Comunicado do Business Wire :LevitasBio

LevitasBio, Inc., um provedor de análise celular e processamento de amostras de ponta a ponta para o mercado de ciências da vida, anunciou a contratação de Dominique Remy-Renou como a sua vice-presidente sênior da Operações Comerciais Globais na LevitasBio Europe BV, e a nomeação de Greg Herrema para o seu conselho de administração.

A adição de dois veteranos do setor de ciências da vida agrega décadas de experiência em biotecnologia e um histórico comprovado de sucesso à já poderosa equipe de liderança e ao conselho administrativo da LevitasBio.

Dominique Remy-Renou, vice-presidente sênior de Operações Comerciais Globais, LevitasBio Europe BV

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Remy-Renou conta com mais de 30 anos de experiência em liderança, criação e gerenciamento de operações globais de campo na indústria de ferramentas de ciências da vida:

-- Diretora executiva (CEO) na Genomic Vision, um provedor francês de combinação molecular.

-- Vice-presidente de Operações Comerciais da Europa na Fluidigm, onde liderou a introdução de tecnologias disruptivas no mercado europeu de célula única.

-- Presidente e gerente geral na Pacific Biosciences, onde liderou a penetração do mercado de sequenciamento com sua tecnologia proprietária de sequenciamento de leitura longa.

-- Diretora sênior de Marketing na Europa na Applied Biosystems.

"Estou muito entusiasmada por me unir à equipe incrível da LevitasBio", disse Dominique Remy-Renou, a recém-nomeada vice-presidente sênior de Operações Comerciais Globais na LevitasBio Europe BV. "Nossa tecnologia transformadora é um divisor de águas no mercado de processamento e caracterização celular. Estou ansiosa para aumentar nossa presença em campo e ajudar a promover o nosso sucesso comercial."

Greg Herrema,Conselho de Administração

Formado em MBA pela Harvard Business School, Herrema se une à diretoria da LevitasBio com uma vasta experiência em gestão de grandes empresas globais e de alta tecnologia em um leque diversificado de produtos, serviços e mercados finais. Sua capacidade para desenvolver e implementar estratégias de crescimento e seu histórico de promover o desempenho comercial trará percepções muito oportunas e pensamento estratégico à LevitasBio. O papel de Greg na Thermo Fisher Scientific incluiu ser responsável por vários negócios com receitas multibilionárias:

-- Presidente da Fisher Scientific e Fisher Healthcare Channels, o negócio de distribuição com liderança no setor para suprimentos laboratoriais e clínicos, com receita de US$ 8 bilhões.

-- Presidente do negócio de Bioscience (reagentes biológicos, produção de bioprocessos e produtos químicos de pesquisa) com receita de US$ 1 bilhão, onde foi o campeão de negócios pela aquisição de US$ 16 bilhões da Life Technologies.

-- Presidente do negócio de Instrumentos Analíticos com receita de US$ 3 bilhões, onde concluiu mais de 20 aquisições, incluindo a da Dionex de US$ 2,1 bilhões.

"Estou muito feliz por me unir ao conselho de administração da LevitasBio. A abordagem inovadora da LevitasBio em relação à separação de células sem rótulo ao nível de célula única é altamente diferenciada e seu portfólio de produtos oferece valor significativo ao cliente. Estou ansioso para desempenhar um papel na viabilização do sucesso da LevitasBio."

"Não poderíamos estar mais felizes em dar as boas-vindas à Dominique e ao Greg à nossa diretoria executiva e conselho de administração, respectivamente", afirmou Martin Pieprzyk, diretor executivo (CEO) da LevitasBio. "Estamos ansiosos por suas contribuições, à medida que nos tornamos o padrão da indústria em análise celular."

LevitasBio -True Biology Begins Here

Nossa missão é avançar a ciência e a saúde humana fornecendo métodos novos e poderosos de análise celular aos pesquisadores. A LevitasBio oferece a primeira abordagem verdadeiramente inovadora para análise celular em 30 anos. Nossa tecnologia proprietária de levitação sem rótulo possibilita aos pesquisadores resgatar e alcançar maior qualidade e quantidade de células sem introduzir polarização, alta pressão ou modificações nos perfis de expressão gênica, garantindo que a integridade dos dados básicos e de análises seja mantida.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221128005138/pt/

Contato

Steven Collier Contato de Comunicação steve@levitasbio.com 650-229-8596

© 2022 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags