Comunicado do Business Wire :Dawex

ADawex, a empresa líder em tecnologia de troca de dados, mercado de dados e hub de dados, e a Associação Internacional de Espaços de Dados (IDSA), que definem um padrão global para os conectores de dados fiáveis, as organizações responsáveis respetivamente pela direção e codireção do Grupo de Trabalho de Serviços de Troca de Dados da Gaia-X, aplaudiram hoje a publicação do primeiro documento de Serviços de Troca de Dados da Gaia-X e congratularam os membros do Grupo de Trabalho pela sua contribuição ativa e por terem atingido este marco excecional.

O documento de Especificação de Serviços de Troca de Dados da Gaia-X define a terminologia aplicável às trocas de dados, estabelece as características dos serviços de troca de dados, bem como os modelos conceituais e operacionais, políticas de troca de dados e ontologias da troca de dados para garantir confiança, interoperabilidade, descobribilidade e rastreabilidade à economia de dados.

A publicação do documento de Especificação de Serviços de Troca de Dados por parte da Gaia-X é o resultado da colaboração intensa entre os membros do Grupo de Trabalho de Serviços de Troca de Dados. Este grupo reuniu organizações de oito países, que representavam várias indústrias como a tecnologia, computação na nuvem, finanças, telecomunicações, automóvel e energia, que trabalharam diligentemente durante seis meses para elaborar um documento de especificações abrangente para a troca de dados.

Este anúncio também vem na sequência da publicação dos documentos sobre a Arquitetura da Gaia-X e Trust Framework da Gaia-X que definem os princípios orientadores da criação de um ambiente de dados.

"A Dawex congratula todos os membros participantes do Grupo de Trabalho de Serviços de Troca de Dados da Gaia-X envolvidos na elaboração de orientações que visam estruturar e definir os princípios aplicáveis à troca de dados, o que é um feito extraordinário", afirmou Laurent Lafaye, coCEO da Dawex. "As publicações mais recentes sobre os trabalhos da Gaia-X são um verdadeiro avanço e a pedra angular para a criação de uma economia de dados europeia robusta e resiliente. Esta colaboração estreita e aberta servirá certamente de inspiração para os intervenientes em todo o mundo que estão interessados numa economia de dados fiável", acrescentou Laurent Lafaye.

"O Grupo de Trabalho de Serviços de Troca de Dados cria um entendimento comum sobre como o ambiente de infraestruturas e o ambiente de dados se ligam entre si com base no Trust Framework da Gaia-X, e refere especificações já existentes da IDSA e de terceiros, para permitir o aumento dos espaços de dados na Europa e em todo o mundo, afirmou Sebastian Steinbuss, CTO da IDSA." É um prazer fazer parte desta comunidade."

Sobre a Dawex

Na atual economia em que os dados se tornaram num produto com um potencial ilimitado, que tem um valor próprio e gere novas fonte de receitas, a tecnologia da Dawex permite às organizações criar novos ambientes à volta de plataformas de troca de dados que cumprem os requisitos regulamentares e respondem aos desafios de rastreabilidade e segurança. A Dawex é uma empresa líder em tecnologia de plataformas de troca de dados, mercado de dados e hub de dados que permite estruturar a obtenção, a distribuição e a troca de dados. Distinguida com o prémio "Pioneiro Tecnológico" pelo Fórum Económico Mundial, a Dawex é membro ativo da Gaia-X. Fundada em 2015, a Dawex é uma empresa francesa cuja atividade comercial está em expansão na Europa, Ásia, Estados Unidos e Médio Oriente.

Sobre a International Data Spaces Association (IDSA)

