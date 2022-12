China: protestos contra política de "Covid zero" crescem no país

Os protestos na China contra as medidas contra a propagação do coronavírus seguiram crescendo ao longo do fim de semana. Nesta segunda-feira, 28, novas manifestações aconteceram em pelo menos quatro grandes cidades do país.

A revolta começou na sexta-feira, 25, após um incêndio residencial na cidade de Urumqi deixar mais de uma dezena de feridos. Segundo moradores da região, o fogo teria acontecido pelo aumento no tempo que as pessoas passam dentro de casa - o número de acidentes domésticos no país tem subido significativamente nos últimos meses.

Manifestantes cobram que o governo libere o trânsito de pessoas, em vez de implementar a política de "Covid zero", que introduz quarentenas em cidades após poucos casos serem registrados. Eles também protestam contra a aplicação de testes para detecção do coronavírus como exigência para circulação em público, nos raros casos em que é permitido sair de casa.

Países ocidentais têm criticado a maneira como a China conduz a pandemia. Segundo eles, o governo usa a situação para implementar um rígido controle social, com impactos na economia de todo o mundo - diversas indústrias dependem de produtos fabricados na China.

A tática, no entanto, funciona: o país é o segundo em todo o mundo com menor taxa de casos por milhão de pessoas. O primeiro lugar é o Sahara Ocidental, nação africana com apenas 600 mil habitantes. A China também tem a nona menor taxa de mortes por Covid-19 no mundo.

Entre os casos registrados nos protestos, há um jornalista da BBC que foi detido e alega ter sido espancado por policiais. Segundo as autoridades, ele não se identificou como profissional de imprensa - a emissora afirma que ele estava devidamente caracterizado.

Na região de Shenzhen, pólo industrial de eletrônicos, milhares de trabalhadores pediram demissão após as empresas implementarem lockdowns nos alojamentos de funcionários sem fornecer a estrutura necessária para sobrevivência nos locais. Entre as companhias afetadas está a Foxconn, principal local de montagem de iPhones e outros celulares de grandes fabricantes.

Não há, até o momento, informação sobre presos ou feridos nas manifestações. No domingo, 27, o país registrou mais de 40 mil novos casos de Covid-19, maior número desde o começo da pandemia.

