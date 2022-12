Brasil sofre, mas vence Suíça (1-0) com gol de Casemiro no fim e vai às oitavas da Copa

O Brasil superou a sólida defesa da Suíça e venceu por 1 a 0 nesta segunda-feira pela segunda rodada do Grupo G, no Estádio 974, em Doha, resultado que o classificou antecipadamente para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

Após um gol de Vinícius Júnior anulado por impedimento, Casemiro marcou o gol da vitória com um chute de primeira depois de receber passe de Rodrygo (83).

O Brasil, com 6 pontos, vai enfrentar a seleção de Camarões na sexta-feira, às 22h locais (16h de Brasília) no estádio Lusail, enquanto a Suíça (3 pontos) tem pela frente a Sérvia (1), no mesmo horário, no estádio 974.

Antes do jogo havia um mistério em torno de quem seria o substituto de Neymar, desfalque do time após a lesão no tornozelo.

Coube ao meia Lucas Paquetá fazer o papel do astro do Paris Saint-Germain. Ele havia cumprido uma função diferente na vitória sobre a Sérvia, apoiando o volante Casemiro na primeira linha de contenção, enquanto 'Ney' era o responsável pela armação ofensiva.

Tite também escalou o zagueiro Éder Militão no lugar do lateral-direito Danilo, que também machucou o tornozelo, no caso dele o esquerdo, contra os sérvios.

Militão, de 24 anos, já exerceu essa função no início da carreira, no São Paulo, e ganhou a disputa pela vaga com o experiente Daniel Alves, de 39 anos.

Já a Suíça do técnico Murat Yakin entrou em campo sem um dos seus principais jogadores, o meia-atacante Xherdan Shaqiri, que teve uma lesão na coxa e foi substituído por Fabian Rieder.

Os outros dez foram os mesmos que venceram Camarões na estreia, com o goleiro Yann Sommer liderando a defesa.

Assim como na estreia contra a Sérvia, no estádio de Lusail, a grande maioria do público no estádio 975 vestia a 'Amarelinha' e a torcida brasileira ganhou o reforço de muitos torcedores de outras nacionalidades, como indianos e bengalis, em noite que teve um total de 43.649 espectadores.

O primeiro tempo começou frio, com as duas equipes se estudando e a Suíça, como era de se esperar, tocando a bola e sólida na defesa, sem dar espaços para os jogadores brasileiros.

Aos 11 minutos, Paquetá deu um belo passe de primeira para Richarlison, que da direita buscou Vini Jr na área, mas o cruzamento rasteiro foi interceptado pela defesa suíça.

Aos 18, foi a vez de Paquetá cruzar rasteiro na área na direção do 'Pombo', que não chega na bola.

A melhor chance veio oito minutos depois. Raphinha cruzou na área, na segunda trave, e Vini desviou de primeira, mas Sommer fez bela defesa.

Raphinha, participando bem do jogo, voltou a aparecer quando conduziu a bola da ponta até a altura da meia lua e tentou o chute para o goleiro suíço também se destacar mais uma vez.

Aos 36 minutos, Fred ajeitou para Militão tentar o chute, mas a bola explodiu na defesa Suíça e foi para escanteio.

Um minuto depois, Raphinha surgiu pela direita e fez uma bela jogada cruzando quase da linha de fundo para o meio da área buscando Richarlison. Mas Sommer apareceu primeiro evitando o perigo para os suíços.

A Suíça respondeu em seguida em uma jogada de Vargas, que tenta um giro na área, mas Thiago Silva protegeu bem e a bola ficou com o goleiro Alisson.

Aos 43 minutos, um momento curioso para uma Copa do Mundo. A luz do estádio ficou fraca bem na hora da cobrança de um escanteio brasileiro. Mas logo voltou ao normal.

Em um primeiro tempo morno, sem grandes chances de gol e paralisações, o árbitro deu apenas um minuto de acréscimo.

A segunda etapa começou com a entrada de Rodrygo no lugar de Lucas Paquetá.

Já aos 4 minutos, o meia Fabian Rieder cometeu uma falta dura em Rodrygo e acabou recebendo um cartão amarelo.

Um minuto depois foi a vez de Fred receber o amarelo ao matar um contra-ataque suíço com falta. A Suíça cresceu no jogo e começou a chegar com mais perigo.

Vargas recebeu um passe de Embolo e tentou o chute, que foi travado e a bola foi para escanteio.

No contra-ataque, Vini Jr. entrou em velocidade e fez um belo cruzamento de três dedos para Richarlison, que se esticou todo mas não alcançou a bola.

O técnico Tite decidiu tirar Fred, que havia recebido o cartão amarelo, para a entrada do meia Bruno Guimarães. Mas foi outro reserva que apareceu.

Edimilson Fernandes, substituto de Rubén Vargas, tentou uma bomba mas foi travado pela defesa brasileira.

Em outro lance, Casemiro fez um passe em profundidade para Vini, que passou por Fernandes, entrou na área em velocidade e mandou para o fundo da rede na saída do goleiro. A festa tomou conta do estádio, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento de Richarlison (63).

Vinícius Júnior avançou pela esquerda e tocou para Richarlison na área. O atacante bate de esquerda, de primeira, mas é bloqueado.

Tite fez mais duas substituições, colocando Gabriel Jesus e Antony no lugar de Richarlison e Raphinha, respectivamente.

E finalmente veio o grito de gol do Brasil. Dessa vez sem VAR. Marquinhos tocou na esquerda para Vini Jr. e o atacante, sempre perigoso, passou para Rodrygo. O jovem jogador do Real Madrid tocou de primeira para Casemiro, que soltou a bomba para o fundo da rede, sem chances para Sommer (83).

"Hoje suportamos bem, tivemos paciência em um jogo chato. Eles são experientes, sabem jogar o jogo, um jogo de detalhes. A gente sabia que ia ter a bola para fazer o gol e graças a deus a gente conseguiu", disse o volante brasileiro à TV Globo depois da partida.

"Antes de começar a competição nós sabíamos que nosso grupo era muito difícil. O primeiro objetivo era classificar, isso é importantíssimo", acrescentou Casemiro.

