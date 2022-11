Uruguai decide seu futuro no Catar contra Portugal, que quer classificação antecipada

Comprometido por um empate sem gols diante da Coreia do Sul na estreia na Copa do Mundo, o Uruguai decide o seu futuro no Catar nesta segunda-feira (28) contra uma seleção de Portugal, que busca se classificar às oitavas de final de forma antecipada.

"Sabemos que amanhã temos que vencer", disse o meio-campista Rodrigo Bentancur em entrevista coletiva neste domingo (27) em Doha, ao lado do técnico da seleção uruguaia, Diego Alonso.

"As duas equipes jogaram muito, nós mais porque empatamos no primeiro jogo", acrescentou Betancur.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Uruguai chega à segunda rodada do Grupo H com apenas um ponto, mesma situação da Coreia do Sul, enquanto Portugal lidera com três e, se ganhar vencer os sul-americanos, sela a passagem à próxima fase da competição, já que Gana está em último sem pontuar.

"Não vencemos a Coreia, mas o ponto é muito importante", disse o jogador uruguaio, porque "não perder (em uma Copa do Mundo) é muito importante".

Já Alonso foi mais longe: "não minimizamos nem desprezamos o rival nem o resultado do jogo", pontuou.

A 'Celeste' e a 'Lusa' se enfrentam no estádio Lusail na segunda-feira, mesmo dia em que a Coreia do Sul mede forças com Gana no estádio Education City.

"O Uruguai é um time forte, muito técnico, equilibrado, que sabe encarar uma partida. Eles atacam com muita velocidade, com jogo direto", explicou o técnico de Portugal, Fernando Santos.

Por sua vez, o meio-campista luso Bernardo Silva elogiou os uruguaios Darwin Núñez e Federico Valverde.

"Darwin e Valverde são excelentes jogadores e estão em forma", se destacando nas suas equipes (Liverpool e Real Madrid, respectivamente), no início da temporada 2022/23.

A 'Celeste' teve um desempenho abaixo do esperado frente à Coreia do Sul e, embora tenha estado mais perto da vitória, terá de melhorar sobretudo na criação de chances e na distribuição aos homens da linha de ataque.

Alonso admitiu que sua equipe deve "melhorar a circulação de bola", já que contra os sul-coreanos "faltou ter mais dinamismo".

Embora o treinador não tenha dado pistas sobre o time titular contra Portugal, é possível presumir que fará várias alterações em relação à última partida. Uma delas seria a entrada de Giorgian De Arrascaeta no lugar de Matías Vecino ou, na sua ausência, Facundo Pellistri.

O jogador do Flamengo, considerado o melhor meia do futebol brasileiro, parece essencial para auxiliar a dupla de ataque, que deve ser formada por Luis Suárez e Darwin Núñez, com a possibilidade de contar com Edinson Cavani no lugar de Suárez, que parecia cansado e apático nos 64 minutos em que esteve em campo contra os sul-coreanos.

Astro do Uruguai, Cavani também é conhecido como 'El Matador', principalmente por ter sido o carrasco de Portugal nas oitavas do Mundial em 2018, quando marcou os dois gols que selaram a eliminação dos portugueses.

Naquela ocasião, Portugal era o atual campeão europeu e vinha como favorito para avançar às quartas de final, onde esperava a França, que havia eliminado a Argentina e caminhava para a conquista do Mundial.

Há quatro anos, as duas equipes disputaram uma partida dramática em Sochi, que terminou com a vitória da 'Celeste' por 2 a 1.

Tanto Bentancur quanto Alonso descartaram que o jogo desta segunda-feira seja uma revanche de 2018.

"Todas as partidas são histórias diferentes", afirmou Alonso.

Para Bernardo Silva também não é possível comparar os dois confrontos.

"Não é a mesma coisa, temos três pontos e o Uruguai um, estamos na fase de grupos", disse.

Apesar disso, a seleção portuguesa assume o papel de favorita no confronto, como nas oitavas de final da edição de 2018.

Segundo o jovem atacante Gonçalo Ramos, "uma seleção como a nossa é favorita em qualquer jogo e esse não é uma exceção".

"É importante ganhar e garantir a classificação na segunda rodada do grupo para evitar qualquer acontecimento estranho que possa aparecer", advertiu.

Portugal não poderá contar com o defensor Danilo Pereira, que fraturou três costelas em um treino no sábado (26), segundo um anúncio da equipe neste domingo.

Porém, o técnico Fernando Santos tem à disposição o experiente Cristiano Ronaldo.

"Ele é um dos melhores de todos os tempos, está em seu quinto Mundial e está pronto para ajudar muito. Ele provou isso contra Gana", explicou Silva, após Cristiano abrir o placar de pênalti na vitória por 3 a 2 sobre Gana e se tornar o primeiro jogador a marcar em cinco edições da Copa do Mundo.

Cavani também expressou sua admiração por 'CR7'.

"Ele é um jogador com uma força única, poucos têm. Mesmo que ele esteja passando por um momento difícil, a qualquer momento ele pode fazer a diferença", comentou.

"Cristiano é Cristiano", acrescentou o 'Matador'.

ma/dr/yr/cb

Tags