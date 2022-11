Tentativa de golpe de Estado em São Tomé e Príncipe deixou 4 mortos

Quatro pessoas morreram em São Tomé e Príncipe durante uma tentativa de golpe de Estado na madrugada de sexta-feira (25), informou neste domingo (27) a agência de notícias do governo, citando um balanço do chefe do Estado-Maior.

As forças armadas, que na sexta-feira anunciaram ter abortado uma tentativa de golpe no pequeno arquipélago de língua portuguesa, considerado um modelo de democracia parlamentar na África, informaram que "quatro vidas humanas foram perdidas".

Três destas pessoas morreram em decorrência de "ferimentos" após "tiroteios" num local militar, explicou o chefe do Estado-Maior, citado pela agência de notícias governamental STP-Press.

Entre as vítimas está Arlecio Costa, um ex-mercenário são-tomense do grupo sul-africano "Batalhão Búfalo", dissolvido em 1993.

O primeiro-ministro Patrice Trovoada acusou-o de ser um dos instigadores do golpe.

"Quatro cidadãos" e "doze soldados do exército e do Batalhão Búfalo" tentaram ocupar as instalações de um local militar e "todos foram neutralizados e capturados", explicou a mesma fonte à agência de notícias.

Arlecio Costa morreu depois de "saltar de um veículo", informou o exército, sem dar mais detalhes.

