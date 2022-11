Socorristas procuram dezena de desaparecidos após deslizamento de terra na Itália

Equipes de emergência procuram por uma dúzia de pessoas desaparecidas na ilha de Ischia, no sul da Itália, neste domingo (27), depois que um deslizamento de terra deixou pelo menos um morto e levou o governo a convocar uma reunião de emergência.

Uma avalanche de lama e detritos, desencadeada por fortes chuvas, devastou a pequena cidade de Casamicciola Terme, no norte da ilha de Ischia, na costa de Nápoles, na manhã de sábado.

Equipes de resgate encontraram o corpo de uma mulher, anunciou Claudio Palomba, prefeito de Nápoles. Segundo a agência AGI, tinha 31 anos. A imprensa italiana também relatou 13 feridos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Algumas das pessoas que foram inicialmente dadas como desaparecidas foram posteriormente encontradas sãs e salvas, incluindo uma família com um recém-nascido, disse o prefeito.

Mas uma dúzia de pessoas ainda estava desaparecida no meio da tarde de sábado, acrescentou o responsável.

"Tememos que haja outras vítimas, mas até agora o número é (de uma pessoa morta)", informou Luca Cari, porta-voz do Corpo de Bombeiros, à AFP.

Os esforços de resgate foram prejudicados por chuvas e ventos contínuos, que também atrasaram a chegada de balsas com ajuda do continente.

O ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi, chamou a situação de "muito grave" e alertou que várias pessoas ainda estavam presas na lama.

A gestão do desastre provocou um tropeço do governo: Piantedosi negou uma declaração do vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, que havia relatado oito mortes na tragédia, explicando que esse saldo não havia sido confirmado.

O deslizamento de terra arrastou árvores e veículos, alguns dos quais chegaram até o mar. A lama "enterrou uma casa" e duas pessoas foram resgatadas de um carro que foi arrastado para o mar, segundo o Corpo de Bombeiros.

Pelo menos 30 famílias estão presas em suas casas por causa da lama, sem água ou eletricidade, informou a agência de notícias ANSA. A estrada que dava acesso ao bairro estava bloqueada por lama e entulhos.

Os serviços de resgate planejavam retirar de 150 a 200 pessoas na noite de sábado para que pudessem passar a noite em abrigos temporários.

As autoridades pediram aos moradores que permaneçam em suas casas para não atrapalhar o trabalho dos socorristas.

"O trabalho de resgate ainda é complexo devido às condições meteorológicas", de acordo com o departamento de proteção civil. No entanto, as operações continuaram durante toda a noite graças ao uso de lanternas e projetores.

A primeira-ministra italiana de extrema-direita, Giorgia Meloni, disse estar acompanhando a situação e neste domingo realizou uma reunião extraordinária de gabinete para tratar da situação.

Casamicciola Terme, uma cidade turística de 8.000 habitantes na ilha de Ischia, já registrou um terremoto em 2017 que causou duas mortes. No final do século XIX, um terremoto muito mais forte destruiu totalmente a cidade.

A tragédia de sábado ocorre semanas depois que 11 pessoas foram mortas por chuvas torrenciais que atingiram o centro-leste da Itália.

bur/ybl/elm/es/zm/aa

Tags