Presidente mexicano lidera marcha em demonstração de força

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, vai liderar uma marcha neste domingo (27) para comemorar seu quarto ano no cargo, o que é visto como uma demonstração de força pela esquerda antes das eleições de 2024.

"Convido toda a população, todos aqueles que puderem comparecer, porque é um evento histórico", disse o presidente às vésperas da mobilização, que ele acredita que reunirá uma grande multidão.

Esta é a primeira grande manifestação oficial durante o governo de López Obrador, que conta com uma popularidade de 59%, segundo uma média de pesquisas realizadas pela empresa Oráculus.

Acontece duas semanas depois que a oposição mobilizou dezenas de milhares de pessoas na Cidade do México contra um projeto de reforma eleitoral.

Essa marcha da oposição se tornou uma expressão de rejeição ao primeiro governante de esquerda do México, que baseia sua popularidade em extensos programas sociais.

AMLO nega que a marcha deste domingo seja uma resposta à mobilização da oposição de 13 de novembro e garante que é para "celebrar" as conquistas nos campos social, econômico e de segurança.

Após a marcha, que considera uma oportunidade para "fortalecer" seu "movimento de transformação", o presidente apresentará seu relatório anual no Zócalo, a principal praça pública do país, destino final da manifestação.

AMLO, como o presidente é conhecido por suas iniciais, quer "mostrar força política", comentou à AFP Fernando Dworak, analista do Instituto Tecnológico Autônomo do México (ITAM).

"É um erro grave da oposição acreditar que o presidente pode ser derrotado nas ruas", acrescentou Dworak.

A mobilização também acontece em meio a um ambiente de campanha antecipada, com várias lideranças políticas concorrendo à candidatura oficial, como a prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, e o chanceler Marcelo Ebrard, que participarão do ato.

López Obrador "quer manter vivas as emoções, manter os cidadãos mobilizados, pelo menos emocionalmente, para o que realmente querem (...), que é manter o Morena (seu partido) no poder", disse Dworak.

"Ele sabe, como especialista em termos político-eleitorais, que para ganhar as eleições precisa de uma máquina que funcione o tempo todo", disse à AFP Gustavo López, pesquisador da Universidade Tecnológica de Monterrey.

Esse propósito é favorecido pela falta de uma liderança forte na oposição, que foi agrupada em uma plataforma chamada "Va por México", composta pelo outrora hegemônico PRI, a Ação Nacional de direita PAN e o PRD (esquerda).

