DOHA:

Acompanhamento dos jogos na Copa do Mundo do Catar-2022.

DOHA:

Marrocos derrota Bélgica (2-0) e protagoniza outra surpresa no Mundial

A Bélgica não conseguiu garantir a classificação às oitavas de final da Copa do Catar ao ser derrotada neste domingo por 2 a 0 pelo Marrocos, que agora está mais próximo de passar de fase graças a essa vitória no estádio Al Thumama.

DOHA:

Costa Rica renasce na Copa após superar o Japão por 1 a 0

Com a chance criada por Keysher Fuller em seu único chute a gol no jogo, a Costa Rica surpreendeu neste domingo (27) ao superar o Japão por 1 a 0, resultado que mantém vivo o sonho da classificação às oitavas de final da Copa do Mundo.

DOHA:

A ausência notável de Danilo em uma Seleção Brasileira cheia de astros

Em silêncio, com base no trabalho e sem o brilhantismo de nomes consagrados, Danilo tomou conta da da lateral-direita da Seleção Brasileira.

DOHA:

Contra a Suíça, Brasil espera mostrar que há vida sem Neymar

O Brasil espera mostrar ao mundo, quando enfrentar na segunda-feira a Suíça, que continua sendo forte candidato ao título na Copa do Mundo do Catar, apesar dos desfalques de Neymar e Danilo.

DOHA:

Ausência de Neymar "não muda nada para nós", diz técnico da Suíça antes de duelo com Brasil

O técnico da Suíça, Murat Yakin, afirmou neste domingo que a ausência de Neymar, lesionado no tornozelo, no jogo de sua seleção contra o Brasil nesta segunda-feira, no Estádio 974 em Doha, pela segunda rodada do Grupo G do Mundial do Catar, não fará diferença para sua equipe e elogiou o elenco verde-amarelo durante a coletiva de imprensa.

DOHA:

Camarões e Sérvia duelam em busca da sobrevivência na Copa do Catar

Camarões e Sérvia se enfrentam nesta segunda-feira no estádio Al Janoub, em Doha, em um duelo em que as duas seleções precisam dos três pontos para seguir disputando a Copa do Mundo do Catar.

DOHA:

Uma Copa do Mundo 'de baixo custo' para trabalhadores migrantes

Vestido com uma camisa argentina por menos de três euros, Shafeeq Saqafi é um dos 15 mil trabalhadores migrantes do Catar em um estádio localizado em um bairro remoto de Doha, capital do emirado, para assistir ao segundo jogo da equipe de Lionel Messi no sábado (26) na Copa do Mundo.

DOHA:

Federação Iraniana pede à Fifa demissão de Klinsmann por comentários preconceituosos

A Federação Iraniana de Futebol pediu neste domingo (27) a demissão do alemão Jurgen Klinsmann do grupo de estudos técnicos da Fifa após o ex-jogador acusar a seleção do Irã de influenciar o árbitro na vitória por 2 a 0 sobre o País de Gales, na sexta-feira (25).

DOHA:

Uruguai decide seu futuro no Catar contra uma seleção portuguesa que mira classificação antecipada

Comprometido por um empate sem gols diante da Coreia do Sul na estreia na Copa do Mundo, o Uruguai decide o seu futuro nesta segunda-feira (28) contra uma seleção de Portugal que busca se classificar às oitavas de final de forma antecipada.

MÉXICO:

Presidente mexicano lidera marcha em demonstração de força

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, vai liderar uma marcha neste domingo (27) para comemorar seu quarto ano no cargo, o que é visto como uma demonstração de força pela esquerda antes das eleições de 2024.

HAVANA:

Cuba realiza eleições municipais; oposição denuncia 'pressões'

Os cubanos votam, neste domingo (27), para eleger autoridades municipais em um contexto de forte crise econômica que pode favorecer a abstenção, e em meio a reclamações da oposição sobre "pressões" contra seus candidatos.

CASAMICCIOLA TERME, Itália:

Itália declara estado de emergência na ilha de Ísquia após deslizamento de terra

O governo italiano decretou estado de emergência neste domingo (27) na ilha de Ísquia, na costa de Nápoles (sul), um dia depois de um deslizamento de terra que causou pelo menos duas mortes e uma dúzia de desaparecidos.

KHARKIV:

Os ucranianos decididos a ganhar terreno no nordeste

O frio é intenso e o fogo de artilharia violento, mas "Viking", um soldado ucraniano da frente nordeste, está determinado a se vingar dos russos.

VARSÓVIA:

Vida das refugiadas ucranianas é contada em teatro de Varsóvia

Para Anna Lyssenko, uma refugiada de 21 anos na Polônia, fazer o papel de uma ucraniana que é forçada a fugir de seu país, em um teatro de Varsóvia, é uma tarefa quase catártica.

AMSTERDÃ:

Justiça holandesa apoia ocupantes ilegais que vivem na propriedade de um magnata russo

O elegante edifício com vista para o icônico Vondelpark de Amsterdã se misturaria perfeitamente com as casas vizinhas sem as enormes faixas antiguerra estendidas do lado de fora.

PEQUIM:

Protestos se multiplicam na China contra a política 'zero covid'

Centenas de pessoas se manifestaram neste domingo (27) em várias cidades da China, onde cresce a indignação contra a política draconiana de "covid zero" imposta pelas autoridades há quase três anos.

PEQUIM:

'Sem testes de covid, queremos comer!', gritam jovens de Pequim em protesto

Centenas de pequineses enfrentaram o frio na noite deste domingo (27) e responderam ao chamado para se manifestarem que se espalhava pelas redes sociais, em uma concentração silenciosa pelas vítimas de um incêndio e também contra as políticas anti-covid do governo.

SEUL:

Kim afirma que Coreia do Norte terá força nuclear mais poderosa do mundo

O líder norte-coreano Kim Jong Un disse que seu país aspira à força nuclear mais poderosa do mundo ao comemorar o lançamento de seu mais novo míssil balístico intercontinental (ICBM), informou a mídia estatal neste domingo (27).

