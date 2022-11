Justiça holandesa apoia ocupantes ilegais que vivem na propriedade de um magnata russo

O elegante edifício com vista para o icônico Vondelpark de Amsterdã se misturaria perfeitamente com as casas vizinhas sem as enormes faixas antiguerra estendidas do lado de fora.

Desde o mês passado, um grupo de ocupantes habita o luxuoso prédio de cinco andares de propriedade de Arkadi Voloj, cofundador sancionado do Yandex, o "Google russo".

Na semana passada, um tribunal permitiu que eles permanecessem lá, depois de alegarem que a casa em reforma estava vazia e destinada a aluguel ou venda, violando as sanções da UE.

"Sem as sanções, os ocupantes teriam perdido", disse à AFP uma de suas advogadas, Heleen Over de Linden. "Portanto, é um caso muito especial" que pode abrir um precedente em outros lugares, acrescentou.

Uma jovem negou o acesso da AFP ao prédio na quinta-feira e pediu que lesse um comunicado publicado no site da "Federação Anarquista" na quarta-feira.

"GANHAMOS", declaram os ocupantes, saudando uma vitória "para todo o movimento de ocupantes e todos os que gostam de ver os bens dos bilionários (russos) confiscados".

Em uma folha de papel colocada perto da entrada, os ocupantes se apresentam como um grupo de jovens afetados pela crise habitacional na Holanda.

A nota explica que eles ocupam a propriedade de Arkadi Voloj, um russo sancionado de 58 anos, e que o prédio ficará vazio por algum tempo.

Voloj renunciou no início de junho da administração do Yandex depois de ser sancionado individualmente. A UE declarou que ele "apoia material ou financeiramente" o governo russo em sua guerra contra a Ucrânia.

Ocupar é um crime na Holanda, mas "o direito à moradia é um direito humano", explica Juanita van Lunen, que também defende os ocupantes. Isso significa que se um juiz avalia que há vaga injustificada, ele busca encontrar um equilíbrio entre os interesses dos residentes e a legislação nacional, acrescenta.

O advogado da Paraseven, empresa registrada nas Ilhas Virgens Britânicas e proprietária oficial do local, entrou com uma ação contra os ocupantes no final de outubro, pedindo sua remoção.

Afirmou que o alojamento localizado na Vossiusstraat, perto dos museus mais famosos de Amesterdã, deveria ser colocado à disposição de Voloj, bem como à sua mulher, aos seis filhos e aos dois netos.

As sanções da UE permitem que pessoas sujeitas a desqualificações usem seus bens para fins pessoais, mesmo que o próprio Voloj esteja sujeito a congelamento de bens e proibição de viagens.

"De vez em quando eles ficavam lá para curtir a bela cidade de Amsterdã", disse o advogado, de acordo com a sentença.

O tribunal considerou pouco plausível que o local fosse ocupado pelo russo "no futuro próximo" e julgou crível a defesa dos ocupantes.

O julgamento entrará em apelação, mas "não estou preocupada", afirmou Over sobre Linden.

Os ocupantes prometem usar o local para organizar eventos para aqueles que se opõem à guerra e "os marginalizados, sejam deslocados pela guerra ou pelo capitalismo".

