Justiça espanhola multa ex-premiê francês Manuel Valls por campanha eleitoral em Barcelona

O Tribunal de Contas da Espanha impôs uma multa de 276.698 euros ao ex-primeiro-ministro francês Manuel Valls por uma série de irregularidades no financiamento de sua campanha para as eleições municipais de Barcelona em 2019, segundo um relatório recente.

Este órgão encarregado de fiscalizar as contas eleitorais e os gastos públicos no país atualizou sua seção "Transparência" e acrescentou um documento no qual informa sobre as sanções para as contas das eleições municipais de maio de 2019.

Foram identificadas na candidatura de Valls despesas de campanha não declaradas no valor total de 189.497 euros.

Além disso, de acordo com o órgão, ele ultrapassou o limite de gastos permitido por lei em mais de 120.000 euros, um excesso de mais de 71%.

Por essas razões, o Tribunal de Contas aplicou à candidatura uma multa de 251.698 euros, e outra de 25.000 por exceder o gasto máximo com publicidade.

Valls, que foi primeiro-ministro da França entre 2014 e 2016, ficou em quarto lugar nas eleições locais de Barcelona.

Este ex-líder do Partido Socialista francês buscou em junho retornar à política na França e tentou disputar as eleições legislativas no círculo dos franceses que vivem na Espanha e em Portugal.

Mas ele foi eliminado já no primeiro turno e, desde então, se mantém afastado da política.

