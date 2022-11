Brasil dará '200%' de si contra a Suíça para garantir vaga nas oitavas, diz Marquinhos

A Seleção Brasileira dará 200% de si para vencer a Suíça na segunda-feira (28) e se classificar antecipadamente às oitavas de final da Copa do Mundo, disse o zagueiro Marquinhos, confiante de que seu time "vai manter o nível" apesar das ausências de Neymar e Danilo.

"É um jogo muito especial porque pode confirmar a qualificação, então a gente vai dar 100% ou 200% de si", disse o defensor do Paris Saint-Germain em coletiva de imprensa neste domingo (27).

"Mesmo que seja um jogo contra uma seleção que é difícil de vencer, temos todos os ingredientes necessários para ganhar", acrescentou o jogador de 28 anos que acredita que "com o talento, com o grupo que temos, com os jogadores que temos, vamos conseguir manter o nosso nível".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Marquinhos, que deve ser titular na zaga ao lado de Thiago Silva, lamentou as ausências de Neymar e Danilo, que sofreram lesões no tornozelo na estreia contra a Sérvia e que ainda não possuem previsão de retornar a campo.

Apesar das baixas, o zagueiro confia na qualidade dos jogadores que podem substituí-los para vencer a segunda partida da fase de grupos.

Se o Brasil vencer a Suíça e Camarões superar a Sérvia, a Seleção garante a classificação às oitavas de final de forma antecipada.

"É inevitável a gente querer o Neymar, o Danilo, mas a gente já vem demostrando antes e estamos prontos e confiantes para mostrar novamente que o grupo é forte, bem treinado e está pronto para qualquer divergência que possa ter na Copa do Mundo", apontou.

Sendo um pilar da zaga brasileira, Marquinhos garantiu que os dois jogadores estão se esforçando "ao máximo" na fisioterapia para voltarem às atividades em breve.

"Hoje vejo (Neymar) muito melhor. É muito importante você estar com a cabeça boa, a cabeça influencia muito no momento da recuperação", apontou.

O zagueiro do PSG garantiu, por outro lado, que se sente mais "confortável" e mais "experiente" em seu segundo Mundial, após sua estreia na Rússia, em 2018.

"Após uma Copa do Mundo, você digere melhor, faz as escolhas melhor", finalizou.

raa/psr/yr/cb

Tags