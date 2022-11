Ausência de Neymar "não muda nada para nós", diz técnico da Suíça antes de duelo com Brasil

O técnico da Suíça, Murat Yakin, afirmou neste domingo que a ausência de Neymar, lesionado no tornozelo, no jogo de sua seleção contra o Brasil nesta segunda-feira, no Estádio 974 em Doha, pela segunda rodada do Grupo G do Mundial do Catar, não fará diferença para sua equipe e elogiou o elenco verde-amarelo durante a coletiva de imprensa.

"Não muda nada para nós e não torna a nossa tarefa mais fácil. Analisamos o time e o papel de cada jogador. Se um jogador não pode atuar, conversamos sobre isso. Mas acho que eles vão conseguir substituir bem o Neymar e precisamos estar preparados. Neymar não vai jogar, mas temos que focar no nosso próprio trabalho".

Em um duelo que vale a liderança da chave e pode colocar o vencedor nas oitavas de final, Yakin fez elogios ao Brasil: "Claro que nosso adversário é um dos favoritos do torneio. O Brasil tem jogadores muito rápidos, faz transições muito rápidas e tem um ataque veloz", analisou o Yakin.

"Eles têm jogadores para formar três seleções diferentes", acrescentou. O treinador lembrou que quando era criança adorava assistir aos jogos do Brasil. "Por isso eu talvez tenha me tornado um profissional do futebol. Quando vi o sorteio dos grupos, fiquei muito feliz".

Perguntado sobre o jogo entre Suíça e Brasil na Copa da Rússia-2018, o técnico Yakin fez uma comparação com o duelo que vai ocorrer quatro anos depois. "Aquele foi um jogo difícil e conseguimos um bom resultado", o empate em 1 a 1.

"Nós temos consciência do que somos capazes de conseguir outro bom resultado. Nosso time evoluiu, ganhou mais experiência", diz ele. "Está tudo em aberto. Será um jogo intenso. Temos que jogar até o limite".

"Nossos jogadores estão em ótima forma. Não é como antigamente, quando a Copa acontecia ao final da temporada. Os jogadores estão bem fisicamente, o que torna essa Copa mais difícil para todos", analisou Yakin.

Também presente na coletiva, o meia-atacante Xherdan Shaqiri foi na mesma linha, elogiando o Brasil, mas mostrando confiança em sua equipe.

"Todo jogador tem seus pontos fortes. Eu tenho os meus e eles têm os deles. Sei que eles são muito rápidos. Eles têm um jogo que é muito atraente. Mas eles têm pontos fracos e vamos tentar aproveitar essas fraquezas".

Shaqiri destacou as qualidades de seu time: "Temos jogadores que podem ser decisivos. Sempre tivemos sucesso enquanto time, jogando em unidade. É o que esperamos seguir fazendo amanhã e no futuro. Queremos lutar juntos até o último minuto".

