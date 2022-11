"Temos bons jogadores mas nenhum do nível de Neymar", diz Casemiro

O Brasil tem grandes jogadores, mas nenhum do nível de Neymar, que está fora do jogo contra a Suíça na segunda-feira devido a uma lesão no tornozelo direito, disse o volante Casemiro neste sábado.

"É inevitável falar de Neymar. É um jogador excepcional. Um dos melhores do mundo com quem eu tenho o privilégio de jogar mas infelizmente não vai estar no próximo jogo. Temos jogadores de qualidade, mas se formos comparar com o Neymar, é difícil encontrar alguém do nível dele", disse um dos capitães da Seleção durante a coletiva de imprensa em Doha.

"Temos outros jogadores que estão correspondendo bem: Vini, Raphinha, Richarlison, Gabriel Jesus, Rodrygo, Martinelli. O leque de opções é muito grande, o que é bom para nós, mas temos que ser realistas e aceitar que Neymar é o craque do time", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O meia do Manchester United afirmou que o camisa 10 e o lateral Danilo, que se lesionaram no tornozelo na estreia vitoriosa contra a Sérvia (2-0), na quinta-feira, estão fazendo "o melhor esforço do mundo" para voltar a jogar na Copa do Mundo do Catar.

"É preciso ter cuidado, Temos que ver como vai ser no dia a dia. A saúde vem em primeiro lugar", disse o jogador.

Entre Lucas Paquetá, Rodrygo e Everton Ribeiro estará o substituto de 'Ney', enquanto Daniel Alves ou Éder Militão ocuparão o lugar de Danilo.

Casemiro rebateu mensagens nas redes sociais comemorando a lesão de Neymar e que levaram ao repúdio a outro jogador da seleção canarinha, o ponta Raphinha. "É uma pena que as pessoas desejem mal aos outros. Acho que a educação vem de berço. Pessoalmente, estou triste porque Neymar não merece isso. É uma pessoa que ajuda tanto os outros", disse ele.

O Brasil, um dos favoritos ao título, treinou neste sábado com portões fechados para o confronto com a Suíça, no qual pode garantir a classificação antecipada para as oitavas de final desde que vença e Camarões não derrote a Sérvia no mesmo dia e horário.

"Não vamos passar informação para o 'inimigo'" destacou, referindo-se a não dar pistas sobre o time titular contra a Suíça, a quem considerou digna de respeito por terem superado a Itália nas eliminatórias da Copa do Mundo.

"O mais importante é fazermos um bom jogo, começar bem. Aquele nervosismo do primeiro jogo, que era normal, já passou", apontou.

Sobre as demais seleções do Mundial, Casemiro não destacou nenhuma em especial. "Eu tenho assistido bastante a Copa do Mundo. Não tem jogo fácil. Se fala de favoritismo mas no futebol não existe favoritismo. Contra a Suíça claro que o Brasil é favorito mas não podemos cair nessa armadilha. Temos que encarar com respeito. Todas as seleções tem seus méritos e merecem nosso respeito".

raa/psr/aam

Tags