Scholz aplaude gesto da seleção alemã

O chanceler alemão Olaf Scholz aplaudiu neste sábado (26) o gesto da seleção alemã de cobrir a boca, em resposta às ameaças de sanções apresentadas pela Fifa para impedir que a braçadeira de capitão inclusiva seja usada durante a Copa do Mundo-2022.

"Os jogadores da seleção alemã encontraram uma maneira de enviar uma mensagem forte", disse o chanceler em entrevista à publicação Focus transmitida neste sábado.

Na quarta-feira, durante a foto oficial antes do início da partida em que estrearam contra o Japão, os jogadores alemães cobriram as bocas, sob o olhar do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Questionado se planeja ir ao Catar para apoiar o time, caso chegue à final, Scholz respondeu: "Vou decidir no devido tempo", disse ele.

Após a derrota na estreia para o Japão (2 a 1) na quarta-feira, a Alemanha enfrenta a Espanha no domingo, que goleou a Costa Rica por 7 a 0 no mesmo dia.

clp/thm/gh/psr/aa

Tags