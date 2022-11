República Democrática do Congo realizará eleições presidenciais em dezembro de 2023

As próximas eleições presidenciais na República Democrática do Congo (RDC) acontecerão em 20 de dezembro de 2023, de acordo com o calendário anunciado neste sábado pela Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI).

O anúncio coincidiu com os distúrbios que ocorrem no leste do país, palco de confrontos entre grupos armados como a rebelião M23, que controla parte do Kivu do Norte.

"A insegurança persistente em algumas partes do território" é um dos "desafios" que o CENI terá de enfrentar para organizar eleições que, deseja, sejam "livres, democráticas, transparentes", declarou o seu presidente ao anunciar o calendário oficial na sede da comissão.

Especialistas apontaram que o processo "começou mal" e que pode levar a que os resultados não sejam reconhecidos por todos os participantes.

Na RDC, as eleições presidenciais de um único turno são acompanhadas por eleições legislativas, além da eleição de deputados provinciais e conselheiros comunais.

O presidente, Felix Tshisekedi, chegou ao poder em janeiro de 2019, ao final de eleições controversas. Ele disse que vai se candidatar novamente.

