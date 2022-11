Plataforma de streaming da Copa do Mundo parcialmente inacessível na Arábia Saudita

A plataforma oficial de streaming do Catar que transmite jogos da Copa do Mundo está parcialmente inacessível na Arábia Saudita por razões desconhecidas, disseram o grupo beIN e os assinantes neste sábado.

Parceira oficial de streaming da Copa do Mundo-2022, a TOD TV é de propriedade do grupo catariano beIN, que estava bloqueado na Arábia Saudita por vários anos devido a uma crise diplomática no Golfo, antes de se tornar acessível novamente em outubro de 2021.

"Por motivos alheios ao nosso controle, estamos passando por uma interrupção na Arábia Saudita, afetando atualmente a TOD.tv", anunciou a beIN em uma mensagem enviada a seus parceiros e assinantes.

"Quando tivermos mais informações, vamos oferecê-las", acrescentou o grupo de mídia.

Questionadas pela AFP, as autoridades sauditas não responderam às perguntas.

A TOD TV é o serviço oficial de streaming da Copa do Mundo em 24 países do Oriente Médio e Norte da África.

Vários assinantes da Arábia Saudita disseram à AFP neste sábado que não conseguiam acessar o serviço desde o início da Copa do Mundo em 20 de novembro.

Um deles assegurou que o serviço parou completamente por uma hora antes da transmissão da cerimônia de abertura.

De acordo com outro assinante, o serviço não funcionou neste sábado por mais de dez minutos, antes de aparecer uma mensagem de erro: "desculpe, a página que você estava procurando viola as regras do Ministério das Mídias".

"Quero meu dinheiro", irritou-se um assinante entrevistado pela AFP, explicando que suas tentativas de obter o reembolso do serviço, que custa o equivalente a quase 80 euros por mês, foram em vão.

