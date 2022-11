PRINCIPAIS NOTÍCIAS

COPA CATAR: Acompanhamento da Copa do Mundo no Catar

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia recebe promessas de apoio no aniversário da fome sob regime stalinista

=== COPA CATAR ===

DOHA:

Acompanhamento dos jogos na Copa do Mundo do Catar-2022.

DOHA:

Com gol de Lewandowski, Polônia vence Arábia Saudita no Grupo C da Copa

Com o primeiro gol em Copas do Mundo de Robert Lewandowski, a Polônia derrotou neste sábado a Arábia Saudita por 2 a 0 e assumiu a liderança do Grupo C da Copa do Mundo do Catar.

(Fbl Mundial 2022 Catar WC, Prev, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

Austrália vence Tunísia (1-0) e segue viva na Copa do Catar

A Austrália venceu a Tunísia por 1 a 0 neste sábado, na abertura da segunda rodada do Grupo D, e ganhou fôlego na Copa do Mundo do Catar, em que estreou sofrendo uma goleada por 4 a 1 sobre a atual campeã França.

(Fbl Mundial 2022 Catar WC, Prev, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

Alemanha luta pela sobrevivência na Copa contra Espanha, que tenta classificação antecipada

Alemanha e Espanha se enfrentam neste domingo pela segunda rodada do Grupo E da Copa do Mundo do Catar, no maior clássico da primeira fase, entre dois campeões mundiais que vivem situações opostas.

(Fbl Mundial 2022 Catar WC, Apresentação, 660 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

Canadá, que impressionou na 1ª rodada da Copa, enfrenta a experiente Croácia

Agradável surpresa da primeira rodada apesar de ter perdido para a Bélgica (1-0), o Canadá tem um novo e difícil teste contra a atual vice-campeã mundial Croácia, neste domingo às 19h locais (13h de Brasília), no estádio Khalifa, em Doha, pela segunda rodada do grupo F.

(Fbl Mundial 2022 Catar WC, Apresentação, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

Argentina de Messi busca reação; França sonha com as oitavas de final

Antes do início a Copa do Mundo, os argentinos achavam que não haveria melhor momento para ver Lionel Messi erguendo o troféu. Porém, após uma dura derrota para a Arábia Saudita, o sonho está em risco caso a 'Albiceleste' deslize contra os mexicanos neste sábado (26).

(Fbl Mundial 2022 Catar WC, Apresentação, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

DOHA:

Richarlison, o 'Pombo' que faz o Brasil voar em busca do hexa

Richarlison, também conhecido no Brasil como "Pombo", vem se apresentando como um dos destaques do futebol nos últimos anos, sobretudo pela sua característica de marcar muitos gols por onde passa.

(Fbl Mundial 2022 Catar Brasil WC, Perfil, 860 palavras, já transmitida)

FOTOS

PARIS:

Quando a geopolítica é protagonista na Copa do Mundo

Irã e Estados Unidos, que se enfrentam na terça-feira (29) no Catar, marcaram a Copa do Mundo de 1998 com cenas de fraternidade entre os jogadores dos dois países rivais.

(Copa sociedade política história geopolítica, Ângulo, 660 palavras, já transmitida)

FOTOS DE ARQUIVO

DOHA:

Copa do Mundo "não é como começa, é como acaba", alerta Mauro Silva

Motor da seleção brasileira campeã mundial de 1994, Mauro Silva sabe que o importante no grande torneio "não é como começa, é como termina", lembrou em entrevista à AFP na sexta-feira, no centro de Doha, durante a homenagem a Diego Maradona pelos dois anos de sua morte.

(Copa Brasil história futebol sociedade, Entrevista, 480 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia recebe promessas de apoio no aniversário da fome sob regime stalinista

A Ucrânia recebeu promessas de apoio neste sábado (26), no 90º aniversário do "Holodomor", a fome deliberadamente causada pelo regime stalinista na década de 1930 e que, desde a invasão russa, ganhou uma nova dimensão.

(Ucrânia conflito energia Rússia guerra sofrimento inverno, Prev, 700 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

KAMYANKA, Ucrânia:

Inverno traz mais miséria para aldeia devastada na Ucrânia

À medida que as temperaturas caem no leste da Ucrânia, Serguei Khmil diz que não tem escolha a não ser usar caixotes de munição deixados pelos russos em retirada como lenha para queimar neste inverno.

(Ucrânia conflito energia Rússia guerra sofrimento inverno, Reportagem, 530 palavras, já transmitida)

FOTOS

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

MÉXICO:

Maduro e oposição venezuelana retomam negociações

O governo de Nicolás Maduro e a oposição venezuelana retomarão, neste sábado (26), as negociações no México, após 15 meses de interrupção, com o objetivo de realizar eleições "livres" e suspender as sanções impostas pelos Estados Unidos.

(Venezuela México política diálogo crise diplomacia, Prev, 440 palavras, já transmitida)

FOTOS

LIMA:

Presidente do Peru nomeia primeira-ministra e gabinete em meio à crise com o Congresso

O presidente peruano, Pedro Castillo, nomeou na sexta-feira Bettsy Chávez como primeira-ministra junto com seu novo gabinete ministerial, em meio a uma disputa com o Congresso que exacerbou a crise política do Peru.

(Peru política governo crise, Prev, 600 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- EUROPA

ROMA:

Deslizamento de terra deixa mais de 10 desaparecidos na Itália

Uma dezena de pessoas continuava desaparecida neste sábado (26) na ilha italiana de Ísquia, no golfo de Nápoles, depois que fortes chuvas causaram um deslizamento de terra.

(Itália deslizamento chuva meio ambiente sociedade, Prev, 420 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

Incêndio mortal na China aumenta indignação contra a política 'zero covid'

Um incêndio mortal na região de Xinjiang, no noroeste da China, desencadeou uma onda de indignação com a política de "zero covid", num momento em que o país luta contra o cansaço da população com essa estratégia de contenção do coronavírus.

(China incêndio política saúde sociedade, Prev, 500 palavras, já transmitida)

FOTOS

-- ORIENTE MÉDIO

=== ECONOMIA ===

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIA ===

