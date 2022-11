Morre o chanceler da Bielorrússia, Vladimir Makei, aos 64 anos

O ministro das Relações Exteriores da Bielorrússia, Vladimir Makei, um aliado próximo do presidente Alexander Lukashenko, morreu aos 64 anos, informou a agência de notícias estatal Belta neste sábado, 26. A causa da morte não foi informada.

Antes de se tornar ministro das Relações Exteriores, em 2012, Makei era chefe de gabinete de Lukashenko. Durante o período, o país foi criticado por autoridades ocidentais pela repressão cada vez mais severa à oposição, eleições duvidosas e por permitir que tropas russas estivessem alocadas no país durante a guerra na Ucrânia.

Em setembro, ele defendeu a posição da Bielorrúsia perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas. "O bielorrusso é citado como 'cúmplice do agressor' ou mesmo parte no conflito. Dissemos e continuamos a dizer: a Bielorrússia nunca apoiou a guerra, mas também não somos traidores! Temos compromissos aliados e aderimos estritamente e continuaremos a aderir ao espírito e aos textos dos tratados internacionais dos quais somos parte", afirmou. Fonte: Associated Press.

