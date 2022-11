Ministro diz que não há mortes confirmadas em deslizamento na Itália

O ministro do Interior italiano assegurou neste sábado (26) que não há mortes confirmadas após um deslizamento de terra na ilha de Ischia, apesar dos relatos da imprensa.

"Neste exato momento, nenhuma morte foi confirmada", disse o ministro Matteo Piantedosi.

Mais cedo, o vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, citado por vários meios de comunicação, declarou que pelo menos oito pessoas morreram no deslizamento de terra causado pelas fortes chuvas.

As agências de notícias ANSA e AGI haviam anunciado anteriormente que pelo menos 13 pessoas estavam desaparecidas após o deslizamento de terra, que ocorreu no início do sábado.

Em Casamicciola Terme, no norte da ilha, "um deslizamento de terra engoliu uma casa e estamos procurando por possíveis desaparecidos", declarou, por sua vez, o Corpo de Bombeiros.

A lama arrastou vários carros, levando pelo menos um deles para o mar. Duas pessoas foram resgatadas, segundo os bombeiros.

As autoridades instaram os habitantes de Ischia, localizada na costa de Nápoles, a permanecerem em suas casas para não atrapalhar os esforços de resgate.

