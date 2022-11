Messi alcança Maradona como argentino com mais jogos de Copa do Mundo

Lionel Messi, titular neste sábado no duelo com o México, chegou a 21 jogos disputados em Copas do Mundo, alcançando Diego Maradona como o jogador argentino que mais entrou em campo pelo torneio.

Messi estreou na edição de 2006, na Alemanha, e esteve em todos os Mundiais desde então.

O craque chegou a Doha com 19 jogos disputados: três em 2006, cinco em 2010, sete em 2014 e quatro em 2018. A esses se somam os dois primeiros da Argentina no Catar: a derrota para a Arábia Saudita na estreia e agora contra o México, ambos no estádio de Lusail.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Messi também entrará em campo no terceiro jogo da 'Albiceleste' pela fase de grupos, contra a Polônia, e estabelecerá um novo recorde nacional ao chegar a 22 jogos em Copas.

Ele também vai se aproximar dos jogadores que mais disputaram jogos pelo torneio na história.

Os líderes são o alemão Lothar Matthäus (25 jogos entre 1982 e 1998), seu compatriota Miroslav Klose (24 entre 2002 e 2014) e o italiano Paolo Maldini (23 entre 1990 e 2014).

Maradona disputou seus 21 jogos em Mundiais entre as quatro edições que participou, de 1982 a 1994.

dr/psr/cb

Tags