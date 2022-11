Lewandowski marca, enfim, seu primeiro gol em Copa do Mundo

O polonês Robert Lewandowski, um dos melhores atacantes do mundo, conseguiu neste sábado, enfim, marcar seu primeiro gol em uma Copa do Mundo, na vitória da Polônia por 2 a 0 sobre a Arábia Saudita, pela segunda rodada do Grupo C do Mundial do Catar.

Lewandowski aproveitou um erro do zagueiro saudita Abdulelah Al Malki para roubar a bola dentro da área e bater o goleiro Mohammed Al Owais no segundo gol da vitória polonesa.

Emocionado, o atacante correu para comemorar com os companheiros e não segurou as lágrimas, depois de passar no Mundial da Rússia, em 2018, e perder um pênalti na estreia no Catar, contra o México.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Antes, Lewandowski tinha feito a assistência para o primeiro gol da Polonia sobre a Arábia Saudita, marcado por Piotr Zielinski.

gj/jw/gh/psr/cb

Tags