Irã liberta sob fiança jogador de futebol e militante presos por apoiar protestos

As autoridades iranianas libertaram sob fiança, neste sábado (26), o jogador de futebol Voria Ghafouri e o dissidente Hossein Ronaghi, duas das figuras mais proeminentes detidas na repressão aos protestos no Irã.

A prisão na quinta-feira de Ghafouri, que é curdo e se manifestou em apoio aos protestos, causou indignação enquanto a seleção iraniana jogava na Copa do Mundo.

Ronaghi, por sua vez, estava detido desde 24 de setembro e a preocupação com sua saúde aumentava depois que ele iniciou uma greve de fome que durou dois meses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Voria Ghafouri e Hossein Ronaghi foram libertados sob fiança", disse a agência de notícias iraniana Fars em suas redes sociais.

O jornal iraniano Shargh também noticiou que Ghafouri foi libertado.

"Hossein foi libertado esta noite sob fiança para se submeter a tratamento", tuitou Hassan, irmão de Hossein Ronaghi. O pai deles, Ahmad, postou uma foto de Hossein no hospital, dizendo que ele havia recebido alta após uma greve de fome que durou 64 dias.

Ghafouri, que jogou 28 vezes pelo Irã até 2019, foi preso após um treino de seu time Foolad, da província do Cuzistão, acusado de fazer "propaganda" contra a República Islâmica.

Por sua parte, Ronaghi, de 37 anos e colaborador do The Wall Street Journal, é há anos um dos críticos mais destemidos do Irã que ainda vive no país.

O Irã vive uma onda de protestos desde a morte, em 16 de setembro, de Mahsa Amini, uma jovem curda iraniana de 22 anos, três dias depois de ser detida pela polícia em Teerã. Ela foi acusada de violar o rígido código de vestimenta em vigor no país.

sjw/tp/rm/eg/yow/ap/ic

Tags