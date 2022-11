Ilhas Faroé estendem acordo de pesca com a Rússia

As Ilhas Faroé, um arquipélago dinamarquês autônomo no Atlântico Norte, estenderam um acordo de pesca com a Rússia por um ano, apesar da guerra na Ucrânia, anunciou o ministro das Pescas neste sábado.

"As Ilhas Faroé estão absolutamente certas em estender o acordo de pesca existente com a Rússia, sob o qual trocamos cotas de pesca com os russos... Para nós, este acordo vai muito além da pesca", disse Árni Skaale ao jornal dinamarquês Jyllands-Posten , reiterando sua condenação de "qualquer forma de guerra, incluindo a da Ucrânia".

O acordo, selado em 1977, é renovado todos os anos e estabelece quotas de captura de várias espécies no mar de Barents para os marinheiros feroeses e nas águas do arquipélago para os russos.

As Ilhas Faroé, localizadas entre a Escócia e a Islândia, têm 54.000 habitantes e gozam de um alto grau de autonomia da Dinamarca desde 1948.

O território, que não pertence à União Europeia, é livre para seguir sua própria política comercial. A Rússia é um dos seus principais parceiros comerciais.

