França vence Dinamarca e se garante nas oitavas da Copa do Catar

Com dois gols de Kylian Mbappé, a França derrotou a Dinamarca por 2 a 1 neste sábado e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

Depois de um primeiro tempo sem gols, os 'Bleus' saíram na frente com Mbappé (61), sete minutos antes de Andreas Christensen empatar para a Dinamarca (68), até que o atacante do PSG fez o gol da vitória francesa (86).

mcd/psr/cb

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags