Fifa diz que empates em 0 a 0 na Copa se devem ao medo de perder na estreia

O alto número de empates sem gols na Copa do Mundo se deve ao medo que as seleções têm de perder na partida de estreia, constatou o grupo de estudos técnicos da Fifa neste sábado(26).

Entre as 20 primeiras partidas no Catar, cinco foram empates que terminaram em 0 a 0. Se mais dois jogos tivessem o mesmo placar, o número se igualaria o recorde de empates em um Mundial.

Curiosamente, na edição de 2018, o único jogo de estreia que terminou sem a rede balançar foi entre França, que posteriormente seria campeã, e Dinamarca.

"É porque as equipes não querem se arriscar muito no início", disse o ex-jogador nigeriano Sunday Oliseh.

"Os dados mostram que cerca de 70% das equipes que perdem a primeira partida são eliminadas na fase de grupos e todos estão cientes disso", acrescentou.

O jogo entre Uruguai e Coreia do Sul, na última quinta-feira (24), foi o primeiro de uma Copa no século XXI sem ao menos um chute na direção do gol.

"Muitas seleções apostam na cautela", disse o ex-treinador do Japão Alberto Zaccheroni.

"Muitas equipes colocaram cinco zagueiros e jogaram muito fechadas e compactas. Elas queriam garantir pelo menos um ponto no primeiro jogo e, se surgisse uma oportunidade, tentar aproveitar para vencer", explicou.

Apesar da goleada da Inglaterra sobre o Irã por 6 a 2 e da exibição de gala da Espanha com um 7 a 0 sobre a Costa Rica, até agora foram marcados menos gols no Catar do que na Rússia, em 2018, e no Brasil, em 2014.

