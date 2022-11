Fifa abre expediente disciplinar contra a Sérvia por bandeira integrando Kosovo

A Fifa abriu um expediente disciplinar contra a Associação de Futebol da Sérvia (FSS) devido a uma bandeira que colocava Kosovo como pertencente à Sérvia que foi exibida no vestiário da seleção do país na derrota para o Brasil (2 a 0) na estreia na Copa do Mundo do Catar.

A organização não cita nenhuma infração concreta inclusa em seu código disciplinar, mas se apoia na obrigação geral de "fair play e de não violência" imposta às 32 seleções participantes do Mundial.

O leque de punições que podem ser aplicadas às federações vai de um jogo com portões fechados a uma derrota, sem que a Fifa tenha indicado a gravidade da ação dos sérvios.

Tirada no vestiário da Sérvia antes da partida contra o Brasil, a fotografia em questão mostra um mapa de Kosovo impresso em um pano branco pendurado em dois cabides. A bandeira sérvia e a inscrição "Não haverá rendição" estão sobrepostas no mapa do Kosovo.

A divulgação da imagem suscitou na sexta-feira, 25, um protesto oficial do Kosovo, através do seu ministro dos Esportes, Hajrullah Ceku, que denunciou "imagens vergonhosas" que transmitem "mensagens odiosas, xenófobas e genocidas".

"Esperamos ações concretas da Fifa, da qual Kosovo é membro para todos os efeitos", continuou o ministro dos Esportes

Por sua vez, a Federação Kosovar de Futebol (FFK) anunciou que apresentou uma queixa à Fifa por "ação agressiva da Sérvia" em sua primeira partida da Copa do Mundo de 2022.

"Não há lugar para tal ato chauvinista nos eventos esportivos e muito menos dentro dos recintos onde acontece o maior evento de futebol do mundo", denunciou a FFK.

