Ex-primeiro-ministro paquistanês Imran Khan faz comício para pedir eleições antecipadas

O ex-primeiro-ministro paquistanês Imran Khan deve se reunir com milhares de seus apoiadores neste sábado e pedir eleições antecipadas em seu primeiro ato desde que sobreviveu a uma tentativa de assassinato.

Khan, ex-estrela do críquete que se tornou político, culpa seu sucessor pelo ataque de 3 de novembro. A tentativa de assassinato o deixou com ferimentos de bala nas pernas e aumentou a tensão política no país. A crise começou com a saída de Khan do poder em abril, após uma moção de desconfiança.

O comício de sábado acontecerá em Rawalpindi, cidade próxima à capital, Islamabad. É a etapa mais importante de uma "longa marcha" organizada por seu partido, o Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI, Movimento pela Justiça do Paquistão), para pressionar o governo a convocar eleições antecipadas antes do término da legislatura em outubro próximo.

"Minha vida está em perigo e, apesar dos meus ferimentos, vou para Rawalpindi pela nação", tuitou o PTI no sábado, citando Khan, de 70 anos. "Minha nação virá a Pindi (abreviação de cidade) por mim."

O evento será realizado em um grande campo aberto entre a capital e essa cidade, que abriga o quartel-general do Exército.

