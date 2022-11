"É possível vencer qualquer seleção", garante zagueiro suíço Elvedi antes do jogo contra o Brasil

O zagueiro suíço Nico Elvedi disse neste sábado que sua seleção não ficará impressionado com o poderio do Brasil, mas confia no seu time o suficiente para derrotar os favoritos no jogo de segunda-feira.

"É possível vencer qualquer seleção do mundo", disse o jogador de 26 anos do Borussia Monchengladbach. "Sabemos do desafio, mas não vamos nos esconder. Sabemos da nossa qualidade e do que somos capazes de mostrar".

Um segundo gol de Breel Embolo, ex-companheiro de equipe de Eldevi no 'Gladbach', ajudou a Suíça a vencer os Camarões por 1 a 0 na primeira rodada, resultado que "fez bom" e "deu muita confiança" a Elvedi e aos seus companheiros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Suíça conseguiu se classificar para a fase de mata-mata em quatro de suas últimas cinco participações em Copas do Mundo.

Marcar pelo menos um ponto contra o Brasil colocaria a seleção da Europa Central em uma posição muito favorável para chegar às oitavas de final, antes do terceiro e último jogo contra a Sérvia.

Sobre a ausência do craque Neymar, lesionado e que corre o risco de perder toda a fase de grupos, Elvedi disse ter poucas esperanças de que isso mude o panorama da partida.

"Isso não muda muito para nós. Eles têm jogadores 'top' suficientes que podem jogar nessa posição", analisou. "Vou dormir exatamente como sempre. Não vou dormir melhor porque o Neymar não vai jogar".

Suíça e Brasil vão disputar a partida empatados no Grupo G, e Elvedi disse que sua equipe vai adorar a oportunidade de "enfrentar os melhores".

"Sabemos que é um adversário muito difícil... O Brasil é um dos favoritos, mas estamos ansiosos. Estamos prontos para esta partida."

dwi/dam/psr/aam

Tags