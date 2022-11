Com gol de Lewandowski, Polônia vence Arábia Saudita no Grupo C da Copa

Com o primeiro gol em Copas do Mundo de Robert Lewandowski, a Polônia derrotou neste sábado a Arábia Saudita por 2 a 0 e assumiu a liderança do Grupo C da Copa do Mundo do Catar.

Piotr Zielinski abriu o placar aos 39 minutos e Lewandowski ampliou aos 82, depois de o goleiro Wojciech Szczesny defender uma cobrança de pênalti saudita. A seleção polonesa lidera a chave com 4 pontos, seguida pela Arábia saudita com 3, à espera do duelo entre México e Argentina.

gbv/psr

