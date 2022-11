Canadá, que impressionou na 1ª rodada da Copa, enfrenta a experiente Croácia

Agradável surpresa da primeira rodada apesar de ter perdido para a Bélgica (1-0), o Canadá tem um novo e difícil teste contra a atual vice-campeã mundial Croácia, neste domingo às 19h locais (13h de Brasília), no estádio Khalifa, em Doha, pela segunda rodada do grupo F.

Os canadenses estão a três pontos da líder Bélgica e uma derrota para os croatas significaria a eliminação, enquanto a seleção dos Bálcãs - assim como Marrocos - não pode ser eliminada nem se classificar nesta segunda rodada.

O Canadá deixou uma boa impressão na sua volta ao Mundial - torneio que não disputava desde 1986 - em um duelo em que perdeu para a seleção dos 'Diabos Vermelhos', mas em que jogou melhor (21 chutes contra 9) e ainda desperdiçou um pênalti, cobrado por Alphonso Davies e defendido por Thibaut Courtois.

"Para mim, o primeiro tempo foi uma aula de futebol dos canadenses. Foi uma linda surpresa, a melhor expressão futebolística que vi na primeira rodada", disse o técnico do México, Gerardo Martino, na sexta-feira.

A Croácia, com seu status de vice-campeã conquistado há quatro anos na Rússia, estreou com um empate sem gols contra uma seleção marroquina que jogou de igual para igual.

"É bom que, como equipe, não tenhamos ficado felizes quando empatamos. Jogamos bem defensivamente, mas não ofensivamente", disse o técnico croata Zlatko Dalic.

Com este empate, a Croácia encerrou sua boa sequência. Venceu os últimos cinco jogos disputados, quatro deles oficiais, na Liga das Nações da Uefa, onde conseguiu vencer o seu grupo e se classificar para o 'Final Four' que será disputado em junho de 2023.

Dalic alertou para as qualidades de um adversário que começou como azarão da chave: "É uma seleção ofensiva, joga com muita pressão, perdeu um pênalti e sofreu um gol no contra-ataque. Eles mostraram muito mais do que nos últimos jogos. Teremos que jogar muito melhor do que contra o Marrocos".

Fora dos gramados, as coletivas de imprensa oficiais deste sábado foram marcadas pelas polêmicas palavras do técnico canadense John Herdman após o jogo com a Bélgica quando disse aos seus jogadores "vamos f... com a Croácia".

"O que declarei foi para lembrar aos caras que temos um trabalho duro pela frente. Eles aceitaram essa mentalidade desde o primeiro dia. Eles sabem que temos objetivos aqui", disse Herdman aos repórteres.

"A seleção croata merece o respeito de todo o mundo. Conquistamos pela forma como jogamos e pela nossa conduta durante a Copa do Mundo", respondeu Dalic na mesma sala.

"Respeitamos a todos da mesma forma. Merecemos respeito e os canadenses devem fazê-lo. Essas palavras não são respeitosas. Somos os finalistas da Copa do Mundo, não quero comentar mais", acrescentou.

Deixando de lado a polêmica, Herdman insistiu na importância do jogo: "É um momento definitivo, é vida ou morte. Esperamos 36 anos para estar aqui e não precisamos de mais motivação. Jogamos contra a Croácia na Copa do Mundo, contra jogadores como Luka Modric. Que momento!"

