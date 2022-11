Austrália vence Tunísia (1-0) e segue viva na Copa do Catar

A Austrália venceu a Tunísia por 1 a 0 neste sábado, na abertura da segunda rodada do Grupo D, e ganhou fôlego na Copa do Mundo do Catar, em que estreou sofrendo uma goleada por 4 a 1 sobre a atual campeã França.

O atacante Mitch Duke, de 31 anos, marcou de cabeça (aos 23 minutos) seu primeiro gol em um Mundial e complicou a situação da Tunísia (1 ponto ganho) do meia-atacante Wahbi Khazri, que fez sua estreia em Doha, restando uma rodada para o fim da fase de grupos.

