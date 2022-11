Ataques com foguetes contra base dos EUA no nordeste da Síria

Dois ataques com foguetes atingiram a base dos EUA em Al Shaddah, no nordeste da Síria, disse o Comando do Oriente Médio (Centcom) dos militares dos EUA neste sábado.

O ataque, que teve como alvo as forças da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos contra os jihadistas, ocorreu na sexta-feira por volta das 18h30 (horário de Brasília) e não causou vítimas ou danos, acrescentou a mesma fonte.

O Centcom não especificou a origem dos disparos, que ocorrem em um contexto de bombardeios turcos contra posições curdas no norte da Síria.

"Ataques desse tipo põem em risco civis e forças da coalizão e prejudicam a segurança e a estabilidade duramente conquistadas da Síria e da região", disse o porta-voz do Centcom, coronel Joe Buccino.

Não é a primeira vez que se registram ataques contra bases da coalizão antijihadista. Na terça-feira, um drone turco atingiu uma base conjunta das forças curdas e da coalizão no nordeste da Síria, segundo o Centcom.

A Turquia está bombardeando o norte da Síria desde 20 de novembro com o objetivo de estabelecer um "cinturão de segurança" em sua fronteira sul.

Segundo as autoridades, Ancara tem como alvo as posições do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e seus aliados nas Unidades de Proteção Popular (YPG), o principal componente das Forças Democráticas da Síria (FDS).

Ancara os responsabiliza pelo ataque que matou seis pessoas e feriu outras 81 no coração de Istambul em 13 de novembro, embora os curdos neguem envolvimento nele.

