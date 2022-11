Argentina vence México por 2 a 0 e segue viva na Copa do Catar

A Argentina se manteve viva na Copa do Mundo do Catar ao vencer neste sábado o México por 2 a 0, na segunda rodada do Grupo C, graças aos gols de Lionel Messi e Enzo Fernández.

O time argentino, bastante modificado após a surpreendente derrota para a Arábia Saudita na estreia (2 a 1), poderia ser eliminado precocemente em caso de derrota para os mexicanos.

cyj/fal

