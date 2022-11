Argentina de Messi busca reação; França sonha com as oitavas de final

Antes do início a Copa do Mundo, os argentinos achavam que não haveria melhor momento para ver Lionel Messi erguendo o troféu. Porém, após uma dura derrota para a Arábia Saudita, o sonho está em risco caso a 'Albiceleste' deslize contra os mexicanos neste sábado (26).

Será o último jogo do dia. O primeiro terminou com a vitória da Austrália por 1 a 0 sobre a Tunísia, no grupo D. Os 'Socceroos' estão no segundo lugar de seu grupo com o mesmo resultado da líder França, com três pontos. Já os tunisianos estão parcialmente em último lugar com um ponto.

Há muito em jogo para a Argentina, sobretudo pelo entusiasmo dos torcedores antes da competição que levou Messi a pedir moderação, mas também para o jogador, ovacionado pelos argentinos, que disputa seu quinto e provavelmente último Mundial aos 35 anos de idade e busca um título inédito: a Copa do Mundo.

Mas um triunfo mexicano, que praticamente eliminaria os argentinos, enfraqueceria essa idolatria. Sobretudo no duelo simbólico com a outra lenda do país, Diego Maradona, falecido há dois anos e que levou ao título em 1986 com uma equipe inicialmente menos talentosa do que a convocada por Lionel Scaloni.

A seleção mexicana busca se aproveitar desta tensão e já sonha com a oportunidade de ser quem "mandou Messi para casa", explicou Raúl Díaz, engenheiro de telecomunicações, quando entrevistado em Doha.

"Eles nos devem, nos eliminaram duas vezes do Mundial", em 2006, por 2 a 1, e em 2010, pelo placar de 3 a 1, acrescenta o torcedor.

Para o treinador argentino Diego Simeone, "o jogo vai ser difícil, o México é muito bom na frente. Haverá oportunidades para ambas as equipes mas, num jogo como este, o impacto será decisivo", aconselha.

Foi a falta de precisão da 'Albiceleste' que permitiu a virada da Arábia Saudita na partida de estreia, em um dos piores vexames da Argentina em Copas do Mundo.

"É um golpe muito duro. Uma derrota que dói. Mas temos que continuar confiando em nós mesmos. Este grupo não irá decepcioná-los", prometeu Messi.

Quem diria que, após enfrentar a Argentina, os sauditas teriam condições de se classificar para as oitavas de final no segundo jogo? Isso acontecerá caso vença a Polônia neste sábado (26).

Os sauditas descerão de sua nuvem? Sem a ajuda de duas das suas estrelas, o capitão Salman Al Faraj e o lateral-esquerdo Yasser Al Shahrani, depois de um jogo onde a sua energia foi notável, a dúvida é se os 'Falcões Verdes' conseguirão manter essa energia e a concentração necessária para um segundo triunfo.

Eles enfrentam um dos melhores atacantes do mundo, Robert Lewandowski, acompanhado na frente por Arkadiusz Milik, que nunca marcou em uma Copa do Mundo, e quer compensar depois de perder um pênalti contra o México, um erro que pode custar caro.

No mesmo grupo D, com Tunísia e Austrália, a atual campeã França pode se classificar para as oitavas de final se vencer a Dinamarca (16h00 de Brasília), seleção que já derrotou duas vezes este ano na Liga das Nações.

Histórico que favorece a equipe marcada por muitos desfalques, como o de Karim Benzema, na véspera do início da competição, o que tem colocado à prova o título de favorito a edição de 2022.

No entanto, a equipe de Didier Deschamps finalmente recebeu uma boa notícia do departamento médico, que confirmou a recuperação do zagueiro Raphaël Varane, que deve jogar na partida de hoje.

