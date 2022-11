Ao menos 13 desaparecidos por deslizamento de terra na Itália

Pelo menos 13 pessoas estavam desaparecidas neste sábado devido a um deslizamento de terra, causado por chuvas intensas na ilha italiana de Ischia (sul), informou a mídia local.

Em Casamicciola Terme, no norte da ilha, "um deslizamento de terra engoliu uma casa e estamos procurando por possíveis desaparecidos", disse o corpo de bombeiros.

As agências de notícias ANSA e AGI informaram posteriormente que 13 pessoas estavam desaparecidas após o deslizamento de terra, ocorrido no início do sábado.

Entre as vítimas está um casal e seu filho recém-nascido, que moravam perto de onde o deslizamento se originou, segundo a ANSA.

A lama arrastou vários carros, levando pelo menos um deles para o mar. Duas pessoas foram resgatadas, segundo o Corpo de Bombeiros.

As autoridades instaram os habitantes de Ischia, localizada na costa de Nápoles, a permanecerem em suas casas para não atrapalhar os esforços de resgate.

Em Casamicciola Terme houve um terremoto em 2017 no qual duas pessoas morreram.

