Agência de notícias iraniana ligada ao poder é hackeada

Uma agência de notícias iraniana afiliada ao poder foi hackeada na sexta-feira, em meio a protestos desencadeados em todo o país pela morte de Mahsa Amini, informou a mídia local.

O Irã foi abalado por um movimento de protestos desde a morte em 16 de setembro desta mulher curda iraniana de 22 anos, detida em Teerã pela polícia da moralidade que a acusou de ter violado o rígido código de vestimenta da República Islâmica.

"Um grupo de 'hackers' tornou o site da agência de notícias Fars indisponível por um momento", disse a agência de notícias Tasnim na noite de sexta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Fars é uma das principais fontes de informação divulgadas pelo Estado sobre as manifestações no Irã, que a agência geralmente descreve como "distúrbios".

No sábado, a Fars informou que o "acesso do usuário" ao seu site "foi interrompido" após "uma complexa operação de hackers e ciberataques realizados na noite de sexta-feira", de acordo com um comunicado publicado em sua rede Telegram.

"A remoção de possíveis contaminações (feitas por piratas) pode trazer problemas para alguns serviços da agência por alguns dias", acrescentou.

"Ciberataques contra a agência Fars são realizados quase diariamente de diferentes países, incluindo os territórios ocupados (Israel)", detalhou sem fornecer mais detalhes.

ap/sk/feb/mab/es/aa

Tags