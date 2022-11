Sané volta a treinar com Alemanha antes de jogo contra a Espanha

O atacante Leroy Sané voltou a treinar com a seleção alemã nessa sexta-feira (25), a dois dias da partida decisiva contra a Espanha, pelo Grupo E da Copa do Mundo.

O jogador do Bayern de Munique treinou no estádio de Al Shamal com o joelho direito enfaixado durante os 15 minutos abertos à imprensa.

Sané foi desfalque na derrota por 2 a 1 para o Japão por um incômodo no joelho e deve voltar a estar disponível para os próximos jogos.

A Alemanha precisa vencer a Espanha no domingo (27) para ter chances de disputar uma vaga nas oitavas de final da Copa.

Em caso de derrota, os alemães seriam eliminados do torneio ainda na fase de grupos caso o time japonês vença a Costa Rica, no mesmo dia.

