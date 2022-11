Saída da Rússia e aumento de juros derrubam lucro da Ikea

O grupo que detém a maioria das lojas da Ikea no mundo, Ingka, divulgou nesta sexta-feira (25) uma queda de mais de cinco vezes em seu lucro líquido anual, devido ao aumento das taxas de juros e à sua retirada da Rússia.

O grupo detalhou que seu lucro líquido no ano fiscal de 2022, encerrado em agosto, caiu para 287 milhões de euros (US$ 299 milhões), abaixo do 1,6 bilhão de euros (US$ 1,667 bilhão) de 2021.

A queda se deveu, principalmente, ao aumento das taxas de juros, que afetou seus investimentos nos mercados financeiros. Os bancos centrais aumentaram as taxas em todo mundo em um esforço para conter o aumento da inflação.

"O lucro líquido também foi afetado pelos efeitos da redução das operações na Rússia", observou a empresa.

Grupos estrangeiros deixaram a Rússia em massa após a invasão da Ucrânia por Moscou e a imposição de sanções ocidentais contra o país.

