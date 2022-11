Presidente do México anuncia reuniões com Biden e Trudeau antes de cúpula norte-americana

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou, nesta sexta-feira (25), que receberá seus homólogos dos Estados Unidos e Canadá em reuniões bilaterais antes de uma cúpula regional na capital mexicana.

"Está sendo organizado para que tenha primeiro uma reunião bilateral, pode ser com os Estados Unidos, que são os que estão pedindo esta reunião (...), e depois é certo que haverá outra reunião bilateral com Canadá e depois a cúpula", disse o presidente durante sua habitual coletiva matinal.

O presidente mexicano, conhecido como AMLO por suas iniciais, antecipou que a visita dos líderes dos Estados Unidos e Canadá será na segunda-feira, 9 de janeiro, e terça-feira, 10 de janeiro, mas não quis adiantar qual será a pauta dos encontros.

A visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, para a chamada reunião dos "Três Amigos" ocorre quando os dois países mantêm uma disputa comercial com o México sobre a política energética nacionalista do esquerdista López Obrador.

Washington e Ottawa consideram que as reformas que o governo mexicano aprovou para fortalecer o controle estatal do setor elétrico ameaçam a livre concorrência das empresas de seus países, ao contrário do que estabelece o T-MEC, o acordo de livre comércio entre os três países.

López Obrador descartou em várias ocasiões que a disputa poderia levar à saída do México do T-MEC, mas considera que as reivindicações americanas são injustificadas e rejeita que governos estrangeiros opinem sobre as leis mexicanas.

No caso do México e dos Estados Unidos, a migração irregular e o tráfico de drogas e armas são outros dois temas importantes da agenda.

