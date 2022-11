Neymar diz que tem "certeza" de que voltará a jogar na Copa do Catar

O craque Neymar, que está fora do jogo de segunda-feira do Brasil contra a Suíça devido a uma lesão no tornozelo direito, disse nesta sexta-feira que está confiante de que voltará a disputar a Copa do Mundo no Catar.

"Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira... e de novo em uma copa do mundo. Tenho lesão sim, é chata, vai doer mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível pra ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo", escreveu o camisa 10 em sua conta no Instagram.

'Ney' se lesionou na quinta-feira na vitória do Brasil sobre a Sérvia (2-0), na estreia das duas seleções no Mundial.

O atacante de 30 anos sofreu uma contusão em uma entrada do zagueiro sérvio Nikola Milenkovic, minutos depois de Richarlison fazer a sua dobradinha (62 e 73 minutos) que deu a vitória à Seleção.

O craque foi substituído por Antony aos 79. No banco, ficou visível que estava triste e com dor. Com o tornozelo inchado ele saiu mancando do estádio Lusail assim que a partida terminou.

"Nada na minha vida foi dado ou fácil, sempre tive que correr atrás dos meus sonhos e das minhas metas", disse o camisa 10.

Neymar deixou a Copa do Brasil-2014 nas quartas de final devido a uma lesão nas costas no jogo contra a Colômbia e na Rússia-2018 foi afetado por dores no tornozelo direito, onde também havia sofrido uma pancada que o deixou fora da Copa América-2019 conquistada pelo Brasil.

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, disse nesta sexta-feira que o atleta vai perder pelo menos o confronto de segunda-feira contra os suíços, em que o Brasil pode se classificar antecipadamente para as oitavas de final.

Além da figura principal do Brasil, forte candidatos ao título, o lateral-direito titular Danilo também ficará de fora da segunda partida devido a uma lesão no tornozelo esquerdo

"Eles seguem em tratamento com o objetivo de tentar recuperá-los a tempo da competição", disse Lasmar em vídeo divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"Vamos avaliá-los diariamente para ter informações e tomaremos as melhores decisões com base nisso", acrescentou.

O Brasil lidera o Grupo G com três pontos, os mesmos da Suíça, sobre a qual tem um saldo de gols superior. Camarões e Sérvia ainda não pontuaram.

