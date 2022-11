Metade dos habitantes da capital ucraniana ainda está sem eletricidade

Metade dos habitantes da capital ucraniana, Kiev, ainda está sem eletricidade nesta sexta-feira (25), dois dias após os bombardeios russos contra infraestruturas estratégicas, informou o prefeito da cidade, Vitali Klitschko.

"Especialistas continuam restaurando (o sistema de energia) na capital. Metade dos consumidores ainda está sem eletricidade", escreveu Klitschko no Telegram.

"Ao longo do dia, as empresas de energia planejam conectar a eletricidade a todos os consumidores em alternância", disse ele, à medida que as temperaturas se aproximavam de 0 ºC com a chuva.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente do conselho de administração da operadora nacional de eletricidade, Ukrenergo, Volodimir Kudriski, considerou que o sistema energético ucraniano "passou pelo momento mais difícil" após o ataque.

"Todas as regiões estão sendo restauradas, o sistema de energia está novamente conectado ao sistema de energia da União Europeia", disse ele no Facebook.

Milhões de ucranianos passaram a quinta-feira sem eletricidade, especialmente em Kiev, após ataques maciços de mísseis russos à infraestrutura de água e eletricidade.

Essa estratégia russa foi chamada de "crimes de guerra" pelos aliados ocidentais da Ucrânia.

dg-pop/mis/es/aa

Tags