Lewandowski segue sendo o cobrador oficial de pênaltis da Polônia, diz técnico

O atacante Robert Lewandowski vai continuar sendo o cobrador oficial de pênaltis da Polônia, anunciou nesta sexta-feira o treinador Czeslaw Michniewicz, apesar da cobrança desperdiçada contra o México (0-0) na Copa do Mundo do Catar.

"Robert é o nosso atacante número um. Será ele quem decidirá se quer bater o pênalti ou deixar para outro. Ele se sente preparado para marcar pela Polônia", insistiu Michniewicz em entrevista coletiva, um dia antes do jogo contra a surpreendente Arábia Saudita, que venceu a Argentina de Lionel Messi por 2 a 1 há três dias.

Contra o México, Lewandowski teve seu pênalti defendido pelo goleiro Guillermo Ochoa, que aos 37 anos disputa sua quinta Copa do Mundo no Catar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atacante do Barcelona segue sem marcar pela Polônia em uma Copa do Mundo (disputou as três partidas da primeira fase em 2018 na Rússia e uma até agora no Catar).

Para o jogo com a Arábia Saudita às 16h locais (10h de Brasília), no estádio Education City, o treinador polonês conta com seus 26 jogadores e prevê uma tática idêntica à que permitiu aos sauditas vencer a Argentina.

"Eles jogam muito alto no campo, foi muito intenso. Sabemos que eles vão nos pressionar", destacou Michniewicz.

tba/gr/psr/aam

Tags