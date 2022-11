Lesão no tornozelo deixa Neymar de fora do jogo entre Brasil e Suíça

Esperança brasileira na Copa do Mundo, Neymar ficará de fora da partida entre Brasil e Suíça por uma lesão no tornozelo direito, segundo anúncio do médico da Seleção nessa sexta-feira (25), que também confirmou a ausência do lateral-direito Danilo.

"Já podemos antecipar que não teremos nenhum dos dois jogadores para o próximo jogo, mas eles seguem em tratamento com o objetivo de tentar recuperá-los a tempo para a competição", afirmou Rodrigo Lasmar em um vídeo enviado aos jornalistas.

