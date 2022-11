Lesão no tornozelo deixa Neymar de fora do jogo Brasil-Suíça; Danilo também será baixa

Esperança brasileira na Copa do Mundo, Neymar ficará de fora da partida entre Brasil e Suíça por uma lesão no tornozelo direito, segundo anúncio do médico da Seleção nessa sexta-feira (25), que também confirmou a ausência do lateral-direito Danilo.

"Já podemos antecipar que não teremos nenhum dos dois jogadores para o próximo jogo, mas eles seguem em tratamento com o objetivo de tentar recuperá-los a tempo para a competição", afirmou Rodrigo Lasmar em um vídeo enviado aos jornalistas.

Lasmar pediu "muita calma" e "tranquilidade" acerca da evolução física dos jogadores, que se lesionaram na vitória do Brasil sobre a Sérvia, na última quinta-feira (24), na partida que fechou a primeira rodada do Grupo G.

"Os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito de Neymar, além de uma pequena inflamação no osso. E uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo de Danilo", acrescentou.

"Vamos avaliá-los diariamente para ter informações e vamos tomar as melhores decisões com base nisso", acrescentou o médico.

A lesão do craque de 30 anos deixa o Brasil em alerta, mas o técnico Tite segue confiante com a melhora do jogador e com o seu elenco na busca pelo sexto título mundial.

Neymar se machucou após uma entrada do defensor Nikola Milenkovic, alguns minutos depois de Richarlison fechar o placar com um belo gol de voleio.

O camisa '10' foi substituído por Antony aos 34 minutos do segundo tempo. Ao chegar ao banco, foi atendido pela equipe médica, que prontamente colocou gelo na região afetada.

Já fora de campo, os fotógrafos da AFP capturaram imagens de seu tornozelo inchado.

Posteriormente, o jogador deixou o estádio Lusail mancando, sem falar com os repórteres.

Tite, por sua vez, disse após a partida que está confiante de que o jogador poderá continuar disputando a Copa do Mundo, na qual o Brasil lidera o Grupo G, à frente de Suíça, Camarões e Sérvia.

O lateral-direito Danilo, que jogou durante todos os 90 minutos, também sofreu uma lesão. O exame apontou um ferimento ligamentar medial no tornozelo esquerdo que também o deixará de fora da próxima partida.

Neymar tem problemas recorrentes nessa parte do corpo. Em 2018, na Rússia, foi atingido por um mal-estar naquela região, que também o impediu de participar da Copa América de 2019, vencida pela Seleção.

O próximo compromisso do Brasil será diante da Suíça na próxima segunda-feira (28).

Se Camarões vencer a Sérvia no mesmo dia, os pentacampeões se classificam para as oitavas de final.

