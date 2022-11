Governo frustra tentativa de golpe em São Tomé e Príncipe

Uma tentativa de golpe de Estado fracassou na manhã desta sexta-feira (25) em São Tomé e Príncipe, uma ilha lusófona considerada um modelo de democracia parlamentar na África - informou o primeiro-ministro, Patrice Trovoada.

"Houve uma tentativa de golpe que começou por volta da 00h40 e (...) terminou pouco depois das seis da manhã", disse.

"As Forças Armadas sofreram um ataque em uma caserna", acrescentou.

As autoridades prenderam quatro homens. Entre eles, estão o ex-presidente da Assembleia Nacional em final de mandato, Delfim Neves, e um ex-mercenário que já havia tentado dar um golpe de Estado em 2009.

Eles tentaram atacar o quartel-general do Exército, disse Trovoada em um vídeo enviado à AFP pela ministra da Justiça, Ilza Maria dos Santos Amado Vaz.

O chefe de Governo quis "tranquilizar" a população e a "comunidade internacional".

Em conversa por telefone com a AFP, sob a condição de anonimato, um morador relatou ter ouvido "disparos de armas automáticas e armas mais pesadas, assim como explosões durante duas horas no interior do quartel do Exército" na capital nacional, São Tomé.

