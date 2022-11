Estudante que nasceu sem pernas entra para time de basquete e faz sucesso nos EUA

O esporte é um dos meios mais comuns de inclusão social. A atividade ajuda e ameniza a desigualdade que assola nossa sociedade. Um dos exemplos disso é o jovem atleta americano Josiah Johnson, que viu dentro do basquete uma oportunidade para se destacar.

O aluno do 8º ano, que nasceu sem as pernas, defende os Mustangs, da Moore Middle School, de Louisville, em Kentucky, Estados Unidos.

O basquete sempre esteve presente na vida de Josiah, e atualmente, atua como titular absoluto da equipe comandada pelo treinador Daquan Boyd.

Em entrevista à emissora americana WSFA, o jovem afirmou que jogar basquete era algo que ele tinha que fazer para mostrar para as pessoas que mesmo com suas limitações ele é tão bom quanto o restante do time.

"Não quero que duvidem de mim porque não tenho pernas", relatou.

Segundo o técnico, Johnson vai aos treinos todos os dias e sempre tenta fazer os exercícios passados aos demais atletas.

O foco do garoto mostra sua disposição dentro de quadra, o que chama atenção de quem o assiste. Suas habilidades e amor pelo basquete encantam os fãs do esporte.

Confira vídeo do estudante que nasceu sem as pernas jogando basquete:

8th grade Josiah Johnson is the definition of never give up



(via @RealDYates)



pic.twitter.com/P0MoyJxUnD — Overtime (@overtime) November 18, 2022

