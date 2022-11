Enfermeiros britânicos convocam greve sem precedentes em dezembro

O sindicato dos enfermeiros do Reino Unido convocou uma greve de dois dias em dezembro para exigir melhores salários, uma ação sem precedentes em seus 106 anos de história que ocorre no auge da crise de saúde pública, em um país atingido por crescentes protestos.

Enfermeiros na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte - mas não na Escócia - deixarão de trabalhar nos dias 15 e 20 de dezembro, anunciou o sindicato do Royal College of Nursing (RCN) nesta sexta-feira, ao afirmar que o governo conservador recusou uma oferta de negociação.

"Os enfermeiros estão fartos de serem ignorados, com baixos salários e falta de pessoal, de não serem capazes de dar aos nossos pacientes o cuidado que merecem", disse o secretário-geral do sindicato, Pat Cullen.

A greve ocorrerá no contexto de uma crescente crise de custo de vida que, segundo a RCN, dificulta a alimentação de suas famílias e o pagamento de suas contas.

O sindicato exige um aumento salarial significativo acima da inflação histórica, que já supera 11%.

Nos últimos meses, o Reino Unido tem sido palco de uma multiplicação de greves em muitos setores. A baixa remuneração contribui para a escassez de pessoal em todo o Reino Unido, o que afeta a segurança do paciente.

Muitos enfermeiros europeus, liderados pelos espanhóis, deixaram o Reino Unido devido ao Brexit, que acabou com o sistema que lhes permitia prestar contas de sua experiência britânica em seus países de origem.

