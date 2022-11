Chega a 310 total de mortos em terremoto na Indonésia

O terremoto que atingiu a ilha indonésia de Java na segunda-feira (21) deixou pelo menos 310 mortos, incluindo muitas crianças - informou a agência nacional de gestão de catástrofes nesta sexta-feira (25).

De magnitude 5,6, o terremoto provocou deslizamentos de terra e destruiu edifícios na parte ocidental da ilha, afirmou o chefe da agência, Suharyanto, que, como muitos indonésios, tem apenas um nome.

Em entrevista coletiva, Suharyanto disse que 24 pessoas ainda estão desaparecidas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o chefe dos serviços nacionais de resgate, Henri Alfiandi, as buscas continuarão pelo menos até segunda-feira (28), caso não se encontre todos os corpos.

"Os problemas são a instabilidade do solo, a espessura dos deslizamentos agravados pelas chuvas contínuas e o medo de tremores secundários", disse Alfiandi à Kompas TV.

Nesta sexta, as equipes de resgate encontraram o corpo de uma menina de sete anos sob os escombros de uma casa no distrito de Cianjur, perto do epicentro.

"O corpo foi imediatamente entregue à família. A família aceitou-o, e eles enterraram a menina", disse Jeksen Kolibu, um socorrista de 28 anos.

Entre as vítimas, há muitas crianças e algumas estavam na escola quando o tremor ocorreu.

Suharyanto informou que mais de 2.000 pessoas ficaram feridas no terremoto, 56.000 casas foram danificadas, e mais de 62.000 pessoas tiveram de abandonar suas casas.

Situada no chamado "Círculo de Fogo" do Pacífico, onde as placas tectônicas se tocam, a Indonésia é regularmente atingida por terremotos, ou erupções vulcânicas.

mrc/jfx/roc/dth/sag/mar/tt

Tags